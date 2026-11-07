कसोटी क्रिकेटला मोहम्मद शमीचा रामराम!, निवड समितीनं सतत दुर्लक्ष केल्यामुळं घेतला मोठा निर्णय?
मोहम्मद शमीनं आंतरराष्ट्रीय कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केलीय. त्यानं सोशल मीडियावर एक भावूक व्हिडिओ शेअर करून याबाबत माहिती दिलीय.
Published : November 7, 2026 at 8:28 AM IST
मुंबई : भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी आणि वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीनं कसोटी क्रिकेटमधून अधिकृतपणे आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे. शुक्रवारी आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक अत्यंत भावनिक पोस्ट शेअर करत त्यानं या निर्णयाची घोषणा केली. कसोटी क्रिकेट हा केवळ एक फॉरमॅट नसून तो आपल्या आयुष्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता, अशा भावना त्यानं व्यक्त केल्या. मागील काही काळापासून भारतीय निवड समितीकडून सतत दुर्लक्ष केलं जात असताना आणि तंदुरुस्तीवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असतानाही शमीनं बंगालकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणे सुरू ठेवलं होतं. अखेर वयाच्या 36 व्या वर्षी त्यानं लाल चेंडूच्या क्रिकेटला निरोप देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळं क्रीडा जगतात एकच खळबळबळ उडाली आहे. तथापि, त्यानं हे स्पष्ट केलं आहे की, तो भारतासाठी एकदिवसीय (ODI) आणि टी-20 (T20I) फॉरमॅटमध्ये खेळत राहील.
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
मोहम्मद शमीचे भावनिक उद्गार : निवृत्तीची घोषणा करताना मोहम्मद शमी अत्यंत भावूक झाला होता. त्यानं पोस्टमध्ये लिहिलं की, "मी पांढरी जर्सी सोडत आहे, पण त्यासोबत जोडलेल्या आठवणी कधीच विसरणार नाही. जेव्हा मी पहिल्यांदा भारताची कसोटी जर्सी परिधान केली होती, तेव्हा माझं एकच स्वप्न होतं, देशासाठी काहीतरी सर्वोत्तम कामगिरी करणे. त्यानंतर मिळालेली प्रत्येक विकेट, केलेला प्रत्येक संघर्ष, झालेली प्रत्येक दुखापत आणि त्यानंतर केलेले प्रत्येक पुनरागमन मला खूप काही शिकवून गेलं. कसोटी क्रिकेट हा माझ्यासाठी केवळ खेळ नव्हता, तर तो माझ्या जगण्याचा एक मार्ग होता. आज अत्यंत जड अंतःकरणानं आणि असंख्य सुंदर आठवणींसह मी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेत आहे."
पदार्पण आणि ऐतिहासिक आकडेवारी: मोहम्मद शमीनं 6 नोव्हेंबर 2013 रोजी कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध आपल्या कसोटी कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. योगायोगानं, त्यानं ज्या दिवशी पदार्पण केलं, त्याच दिवशी बरोबर 13 वर्षांनंतर हा निवृत्तीचा निर्णय घेतला. आपल्या 12 वर्षांच्या शानदार कसोटी कारकिर्दीत शमीनं 64 सामने खेळताना 229 बळी (Wickets) घेतले. यादरम्यान त्याची गोलंदाजीची सरासरी 27.71 इतकी उत्कृष्ट राह्यली, ज्यामध्ये त्यानं 6 वेळा एका डावात पाच गडी बाद करण्याची (5-wicket haul) किमया साधली. नवीन आणि जुन्या दोन्ही चेंडूंनी अप्रतिम सीम (Seam) आणि रिव्हर्स स्विंग (Reverse Swing) करण्याच्या त्याच्या क्षमतेमुळं तो भारतीय वेगवान गोलंदाजीच्या आक्रमणाचा कणा बनला होता.
विदेशी भूमीवरील कामगिरी : मोहम्मद शमीची सर्वात घातक गोलंदाजी दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि घरच्या मैदानावर पाहायला मिळाली. या ठिकाणी खेळलेल्या 35 कसोटी सामन्यांमध्ये त्याने 25 पेक्षा कमी सरासरीनं 131 बळी घेतले. त्याची सर्वात संस्मरणीय कामगिरी 2018 च्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात जोहान्सबर्ग कसोटीत पाहायला मिळाली, जिथं त्यानं दुसऱ्या डावात अवघ्या 28 धावांत 5 बळी घेत भारताला एक ऐतिहासिक सांत्वनपर विजय मिळवून दिला होता. त्यानंतरच्या आफ्रिकी दौऱ्यातही त्यानं सेंच्युरियन येथील पहिल्याच कसोटी सामन्यात 8 बळी घेत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला होता. आशियाबाहेर भारताला कसोटी सामने जिंकून देण्यात शमीच्या स्पेलचा नेहमीच मोठा वाटा राहिला आहे.
शमीची भावी वाटचाल : मोहम्मद शमीनं आपला शेवटचा कसोटी सामना 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) च्या अंतिम सामन्यात खेळला होता. त्यानंतर लागोपाठ झालेल्या दुखापतींमुळं त्याच्या कसोटी कारकिर्दीत अडथळे आले. त्यानं भारतासाठी शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळला होता, जिथं भारतानं विजेतेपद पटकावलं. जरी तो आता कसोटीत दिसणार नसला, तरी आयपीएल 2026 (IPL 2026) मध्ये तो लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) कडून खेळताना दिसणार आहे. कसोटी क्रिकेटमधील त्याचं 229 विकेट्सचं योगदान भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिलं जाईल.
'मोहम्मद शमी'च्या कसोटी (Test) क्रिकेट कारकीर्द :
|सामने
|64
|बळी
|229
|गोलंदाजी सरासरी
|27.71
|एका डावात 5 बळी
|6
|सर्वोत्कृष्ट कामगिरी - एका सामन्यात
|9/118 (विरुद्ध वेस्ट इंडीज, 2013)
|सर्वोत्कृष्ट कामगिरी - एका डावात
|6/56 (विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, 2018)
|इकॉनॉमी रेट
|3.30
|स्ट्राईक रेट
|50.30
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