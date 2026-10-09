भारतीय वंशाच्या क्रिकेटरचा क्रिकेटला अलविदा! फलंदाजीत केल्या 10000 हून धावा
न्यूझीलंडचा माजी सलामीवीर आणि भारतीय वंशाचा क्रिकेटपटू जीत रावलनं क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली आहे.
Published : October 9, 2026 at 4:03 PM IST
मुंबई Jeet Raval : न्यूझीलंडचा माजी सलामीवीर आणि भारतीय वंशाचा क्रिकेटपटू जीत रावलनं क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. भारतात जन्मलेल्या या 38 वर्षीय खेळाडूनं 2016 ते 2020 दरम्यान न्यूझीलंडसाठी 24 कसोटी सामने खेळले. जीतनं सांगितलं की, क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर तो आता एका ऑडिटिंग फर्ममध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) म्हणून पूर्णवेळ काम करुन एका नवीन प्रवासाला सुरुवात करेल.
जीत रावलनं पार्थिव पटेलसोबत केली फलंदाजी : जीत रावलचा जन्म गुजरातमध्ये झाला असून त्याचा क्रिकेट प्रवास खूपच रंजक राहिला आहे. त्यानं अहमदाबादच्या विद्यानगर शाळेत माजी भारतीय खेळाडू पार्थिव पटेलसोबत शिक्षण घेतलं आणि शाळेच्या दिवसांमध्ये ते दोघं एकत्र सलामीला फलंदाजी करत असत. नंतर त्याचं कुटुंब गुजरात सोडून न्यूझीलंडमधील ऑकलंड इथं स्थलांतरित झाले. तिथं, त्यानं न्यूझीलंडच्या 19 वर्षांखालील संघात आपलं स्थान निर्माण केलं आणि 2008 मध्ये ऑकलंडकडून प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यानं 2016 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केलं. हे देखील उल्लेखनीय आहे की 2021 मध्ये, जेव्हा न्यूझीलंडनं भारताला हरवून प्रथमच जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप जिंकली, तेव्हा जीत रावल त्या विजयी संघाचा एक भाग होता.
Jeet Raval, who played 24 Test matches for New Zealand between 2016 and 2020, has announced his retirement from professional cricket https://t.co/VEcVeoVQid— Cricinfo (@cricinfo) October 9, 2026
निवृत्तीच्या वेळी जीत रावल काय म्हणाला? : निवृत्तीच्या वेळी जीत रावल म्हणाला की, हा निर्णय घेतल्याचा त्याला अभिमान आणि सन्मान वाटतो. तो आपल्या निर्णयावर पूर्णपणे आनंदी आणि समाधानी होता. त्यानं पुढं सांगितलं की न्यूझीलंडकडून खेळणं हे त्याचं लहानपणापासूनचं स्वप्न होतं आणि जेव्हा तो आपल्या कारकिर्दीकडे मागे वळून पाहतो, तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो. हे केवळ त्याचंच नाही, तर त्याच्या वडिलांचंही स्वप्न होतं. त्याच्या वडिलांना एका चांगल्या भविष्याची आशा दिसली आणि त्यांनी संपूर्ण कुटुंबाला न्यूझीलंडला स्थलांतरित केलं, जेणेकरुन तो क्रिकेटपटू बनण्याचं आपलं स्वप्न पूर्ण करू शकेल.
प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये केल्या 10000 पेक्षा जास्त धावा : जीत रावल हा न्यूझीलंडच्या देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात उत्कृष्ट सलामीच्या फलंदाजांपैकी एक होता. त्यानं आपल्या कारकिर्दीत 292 प्रथम-श्रेणी डाव खेळले, त्यापैकी 285 डावांमध्ये तो सलामीला आला. या डावात त्यानं 23 शतकांसह सुमारे 37 च्या सरासरीनं 10,127 धावा केल्या. न्यूझीलंडची प्रमुख देशांतर्गत स्पर्धा, प्लंकेट शील्डमध्ये त्यानं 8662 धावा केल्या. जीतनं 39 डावांमध्ये 24 कसोटी सामने खेळले आणि एक शतक व सात अर्धशतकांसह ३०.०७ च्या सरासरीनं 1143 धावा केल्या.
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