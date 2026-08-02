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17 वर्षीय तन्वीनं रचला इतिहास; तैपेई ओपन सुपर 300 जिंकणारी ठरली सर्वात युवा खेळाडू

भारताची युवा बॅडमिंटनपटू तन्वी शर्मानं, अवघ्या 17 वर्षे आणि 222 दिवसांच्या वयात, तैपेई ओपन सुपर 300 बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकून इतिहास रचला आहे.

Taipei Open
ठरली तैपेई ओपन सुपर 300 जिंकणारी सर्वात युवा खेळाडू (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 5:06 PM IST

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Taipei Open : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय खेळाडू प्रभावी कामगिरी करत असतानाच, भारताची युवा बॅडमिंटनपटू तन्वी शर्मानं, अवघ्या 17 वर्षे आणि 222 दिवसांच्या वयात, तैपेई ओपन सुपर 300 बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकून इतिहास रचला आहे. अंतिम सामन्यात तन्वी शर्माचा सामना व्हिएतनामच्या सहाव्या मानांकित थुई लिन गुयेनशी झाला, जिला तिनं अवघ्या 36 मिनिटांच्या सामन्यात दोन सरळ सेट्समध्ये पराभूत केलं. यासह, तन्वी शर्मा 2008 मध्ये सायना नेहवालनंतर या स्पर्धेत महिला एकेरीचं विजेतेपद जिंकणारी पहिली भारतीय ठरली आहे.

तन्वीचं दोन्ही सेट्समध्ये व्हिएतनामी खेळाडूवर वर्चस्व : भारताची उदयोन्मुख बॅडमिंटनपटू तन्वी शर्मानं व्हिएतनामी खेळाडू थुई लिन गुयेनविरुद्धच्या महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्याच्या दोन्ही सेट्समध्ये वर्चस्व गाजवलं. तन्वीनं विजेतेपदाच्या सामन्याचा पहिला सेट 21-16 अशा फरकानं आणि त्यानंतर दुसरा सेटही 21-16 अशा फरकानं जिंकून केवळ 36 मिनिटांत सामना संपवला. तन्वी शर्मा तैपेई ओपन सुपर 300 बॅडमिंटन स्पर्धेत महिला एकेरीचे विजेतेपद जिंकणारी सर्वात तरुण खेळाडू ठरली. तिनं तैपेईच्या ताई त्झू-यिंगचा विक्रम मोडला, जिनं वयाच्या 18 वर्षे आणि 85 दिवसांनी हे विजेतेपद पटकावलं होतं.

जागतिक ज्युनियर चॅम्पियनशिपच्या एकाच हंगामात दोन पदकं जिंकणारी पहिली भारतीय : जेव्हा तन्वी शर्मा या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचली, तेव्हा तिनं अंतिम फेरीत पोहोचणारी सर्वात तरुण व्यक्ती म्हणून दिग्गज कोरियन दुहेरी खेळाडू ली योंग डे यांचा विक्रम मोडला. आशियाई सांघिक चॅम्पियनशिपमध्ये देशासाठी पहिलं सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाची तन्वी शर्मा सदस्य होती. इतकंच नाही, तर माजी जागतिक ज्युनियर क्रमांक एक असलेली तन्वी, जागतिक ज्युनियर चॅम्पियनशिपच्या एकाच हंगामात दोन पदकं जिंकणारी पहिली भारतीय आहे. तन्वी वयाच्या 16 व्या वर्षी 2025 च्या यूएस ओपनमध्ये तिच्या पहिल्या सुपर 300 अंतिम फेरीत पोहोचली होती, परंतु तिला ते विजेतेपद जिंकता आलं नाही.

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TAGGED:

INDIAN BADMINTON PLAYER
TAIPEI OPEN SUPER 300
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