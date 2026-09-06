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सात्विक-चिराग ठरले चायना 'मास्टर्स'! फायनलमध्ये चायनीज जोडीला तीन सेटमध्ये हरवलं

भारताची स्टार पुरुष दुहेरी जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी अखेर चायना मास्टर्सचं विजेतेपद पटकावलं.

Satwik Chirag Win China Masters
सात्विक-चिराग (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 5:05 PM IST

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मुंबई Satwik Chirag Win China Masters : भारताची स्टार पुरुष दुहेरी जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी अखेर चायना मास्टर्सचं विजेतेपद पटकावलं. सुपर 750 स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात, या भारतीय जोडीनं चीनचे स्थानिक खेळाडू हे जी टिंग आणि रेन शियांग यू यांचा तीन गेमच्या सामन्यात पराभव केला. सात्विक आणि चिराग यांनी हा सामना 11-21, 21-13, 21-17 असा जिंकला. या विजयासह, या भारतीय जोडीनं या स्पर्धेतील त्यांच्या मागील दोन अंतिम सामन्यांमधील निराशाही मागे टाकली.

2023 आणि 2025 मध्ये ठरले होते उपविजेते : चायना मास्टर्स ही स्पर्धा सात्विक आणि चिराग यांच्यासाठी नेहमीच एक आव्हानात्मक स्पर्धा राहिली आहे. ही भारतीय जोडी 2023 आणि 2025 मध्ये अंतिम फेरीत पोहोचली होती, परंतु दोन्ही वेळेस त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं. यावेळीही त्यांचा सामना चीनच्या स्थानिक जोडीशी झाला, परंतु सात्विक आणि चिराग यांनी दबावाखाली उल्लेखनीय पुनरागमन करत विजेतेपद पटकावलं. चीनच्या भूमीवरील हा विजय या भारतीय जोडीसाठी एक विशेष कामगिरी आहे.

पहिल्या गेममध्ये पिछाडीवर, नंतर पालटलं सामन्याचं चित्र : अंतिम सामन्यात, हे जी टिंग आणि रेन शियांग यू यांनी आक्रमक सुरुवात केली. या चिनी जोडीनं पहिल्या गेममध्ये सात्विक आणि चिराग यांना फारशी संधी दिली नाही आणि सामना 21-11 नं जिंकला. पहिल्या गेममध्ये पिछाडीवर पडल्यानंतर, भारतीय जोडीनं दुसऱ्या गेममध्ये आपल्या खेळाचा दर्जा उंचावला. सात्विक आणि चिराग यांनी उत्तम समन्वय आणि बुद्धिमत्तेनं खेळ करत चिनी जोडीवर दबाव आणला. याचा त्यांना फायदा झाला आणि त्यांनी दुसरा गेम 21-13 नं जिंकून सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला.

निर्णायक गेममध्ये दमदार कामगिरी : तिसरा गेम अटीतटीचा झाला, पण भारतीय जोडीनं महत्त्वाच्या क्षणी आपला संयम राखला. सात्विक आणि चिराग यांनी दबावाला चांगल्या प्रकारं हाताळलं आणि तिसरा गेम 21-17 नं जिंकला. या विजयासह, भारतीय जोडीनं चायना मास्टर्सचं विजेतेपदही पटकावलं. अशाप्रकारे, 2023 आणि 2025 मध्ये अंतिम फेरीत पराभव पत्करल्यानंतर, सात्विक आणि चिराग यांनी अखेर स्पर्धेची ट्रॉफी उंचावली.

या हंगामातील दुसरं BWF वर्ल्ड टूरचं विजेतेपद : चायना मास्टर्समधील विजय हा सात्विक आणि चिराग यांच्या या हंगामातील दुसऱ्या BWF वर्ल्ड टूर विजेतेपदाचा मान आहे. यापूर्वी, या भारतीय जोडीनं सिंगापूर ओपनचं विजेतेपदही पटकावलं होतं. आगामी आशियाई खेळ एक आव्हान असताना हे चायना मास्टर्सचं विजेतेपद मिळालं आहे. चीनच्या भूमीवर सुपर 750 विजेतेपद जिंकणं हे सात्विक आणि चिराग यांच्या आत्मविश्वासाला एक मोठं बळ देणारं मानलं जाऊ शकतं.

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SATWIK CHIRAG WON CHINA MASTERS
चायना मास्टर्सचं विजेतेपद
सात्विक चिराग जोडी जिंकली
CHINA MASTERS 2026

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