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अस्मिता बनली कोरिया मास्टर्स चॅम्पियन! पहिला सेट गमावल्यानंतर दमदार पुनरागमन करत चिनी खेळाडूला हरवलं

भारतीय बॅडमिंटनपटू अस्मिता चालिहानं व्हिक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 मध्ये महिला एकेरीचं विजेतेपद पटकावत एक उल्लेखनीय पुनरागमन केलं.

Ashmita Chaliha
अस्मिता बनली कोरिया मास्टर्स चॅम्पियन! (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 10:31 AM IST

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मुंबई Ashmita Chaliha : भारतीय बॅडमिंटनपटू अस्मिता चालिहानं व्हिक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 मध्ये महिला एकेरीचं विजेतेपद पटकावत एक उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. अंतिम सामन्यात, अस्मितानं चीनच्या हान चियान शीचा 14-21, 21-14, 21-14 असा पराभव केला. 53 मिनिटांच्या सामन्यात, पहिला गेम गमावल्यानंतर या भारतीय खेळाडूनं जोरदार पुनरागमन करत सलग दोन गेम जिंकले आणि आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं BWF विजेतेपद पटकावलं.

पहिला सेट गमावला दुसऱ्या सेटमध्ये दमदार पुनरागमन : अंतिम सामन्याची सुरुवात अस्मितासाठी खराब झाली. पहिल्या गेममध्ये तिला आपली लय साधण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. याचा फायदा घेत हान चियान शीनं सुरुवातीपासूनच सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं आणि पहिला गेम 21-14 नं जिंकला. एका गेमनं मागे पडल्यानंतर अस्मितानं आपला वेग आणि आक्रमकता वाढवली. या भारतीय खेळाडूनं दुसऱ्या गेममध्येही आक्रमक फटके खेळणे सुरु ठेवले आणि चिनी खेळाडूवर दबाव आणला. अस्मितानं दुसरा गेम 21-14 नं जिंकून सामना निर्णायक गेममध्ये नेला.

निर्णायक सेटमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन : तिसऱ्या सेटमध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. दोघीही गुण मिळवत राहिल्यानं सामना अत्यंत चुरशीचा झाला होता. मात्र, मध्यंतरानंतर अस्मितानं हळूहळू सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं. तिनं 12-11 अशी आघाडी घेतली आणि एक अचूक विनर मारला. त्यानंतर, अस्मितानं एक अवघड शॉट यशस्वीपणे कोर्टच्या बाहेर जाऊ दिला आणि आपली आघाडी 15-11 पर्यंत वाढवली. तिथून पुढं तिनं मागे वळून पाहिलंच नाही. अस्मितानं एक शानदार क्रॉस-कोर्ट विनर मारुन स्कोअर 19-14 केला. पुढच्या रिटर्नवर हानची शटल कोर्टच्या बाहेर गेली, ज्यामुळं भारतीय खेळाडू विजयाच्या जवळ पोहोचली. अखेरीस, अस्मितानं तिसरा सेट 21-14 नं जिंकून विजेतेपद पटकावलं.

अस्मिताचं पहिलंच BWF विजेतेपद : कोरिया मास्टर्समधील हा विजय अस्मिता चालिहाच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. BWF वर्ल्ड टूरच्या सुपर 300 स्तरावरील हे तिचं पहिलंच विजेतेपद आहे. पहिला गेम गमावल्यानंतर अस्मितानं ज्या प्रकारे पुनरागमन केलं, ते तिची मानसिक ताकद आणि दबावाखाली चांगली कामगिरी करण्याची क्षमता दर्शवते. निर्णायक गेममध्येही, तिनं अटीतटीच्या लढतीत आपला संयम राखला आणि महत्त्वाच्या क्षणी आक्रमक खेळ दाखवून इतिहास रचला.

दुखापतीमुळं तीन महिन्यांपासून खेळाच्या दूर : उजव्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं तीन महिन्यांच्या अनुपस्थितीनंतर आस्मिता चालिहा मे महिन्यात स्पर्धात्मक बॅडमिंटनमध्ये परतली. त्यानंतर तिनं बीडब्ल्यूएफ टूरवर उत्कृष्ट कामगिरी करत मकाऊ ओपनची उपांत्य फेरी गाठली. जागतिक क्रमवारीत 50व्या क्रमांकावर असलेली अस्मिता गुवाहाटी येथील नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पार्क ताए-सांग यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेते. कोरिया मास्टर्समधील विजयामुळं भारतीय खेळाडूंनी सलग दुसऱ्या आठवड्यात बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूरचं विजेतेपद पटकावलं आहे. यापूर्वी, तन्वी शर्मानं गेल्या रविवारी तैपेई ओपनचं विजेतेपद जिंकलं होतं.

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