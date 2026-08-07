WTC मध्ये आता भारतीय संघासाठी प्रत्येक सामना 'करो या मरो'; कसं असेल फायनलचं समीकरण?
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) च्या अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचण्याचा भारतीय क्रिकेट संघाचा मार्ग कठीण दिसत आहे. टीम इंडिया सध्या डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे.
Published : August 7, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई WTC Final : जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) च्या अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचण्याचा भारतीय क्रिकेट संघाचा मार्ग कठीण दिसत आहे. टीम इंडिया सध्या डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. नऊ कसोटी सामन्यांमधून केवळ चार विजय मिळवून, संघानं 48.15 चा पीसीटी (पॉइंट्स ऑफ करेक्टनेस) मिळवला आहे. इतकंच नाही, तर भारत बांगलादेशच्याही खाली घसरला आहे. भारताचे अजून नऊ कसोटी सामने बाकी आहेत, जर टीम इंडियानं आपले सर्व उर्वरित सामने जिंकले, तर त्यांचा पीसीटी 74.07 पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळं अंतिम फेरीतील त्यांचं स्थान जवळपास निश्चित होईल.
🚨 WTC POINTS TABLE 2025-27 🏆— Johns. (@CricCrazyJohns) August 6, 2026
- Important series awaits for India against Sri Lanka starting on August 15th. pic.twitter.com/13KQ1WsLvi
कोणत्या संघाविरुद्ध किती सामने बाकी : उरलेल्या सामन्यांमध्ये एक पराभवसुद्धा संपूर्ण समीकरण बदलू शकतो. एका पराभवानंतर भारताचा पीसीटी 68.5 पर्यंत, दोन पराभवानंतर 62.9 पर्यंत आणि तीन पराभवानंतर 57.41 पर्यंत खाली येईल. सर्वात मोठं आव्हान आगामी वेळापत्रकाचं आहे. भारत प्रथम श्रीलंकेत दोन कसोटी सामने खेळेल, जिथं फिरकी गोलंदाजी नेहमीच एक मोठी कसोटी राहिली आहे. यानंतर, टीम इंडिया न्यूझीलंडचा दौरा करेल, जिथं भारतीय संघ दोन कसोटी सामने खेळेल. न्यूझीलंडचा हा दौरा सोपा नसेल; गेल्या काही वर्षांत न्यूझीलंडनं भारतीय भूमीवरही आव्हान उभं केलं आहे. यानंतर, जगातील नंबर एक कसोटी संघ, ऑस्ट्रेलिया, पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहे. ऑस्ट्रेलियाकडूनही भारतीय संघासमोर मोठं आव्हान असेल, त्यामुळं हे सामने सोपे मानले जाऊ शकत नाहीत.
गुणतालिकेची सद्यस्थिती काय : सध्या, ऑस्ट्रेलिया 87.50 च्या पीसीटीसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे, तर दक्षिण आफ्रिका (75), न्यूझीलंड (72.22) आणि बांगलादेश (58.33) भारताच्या पुढं आहेत. त्यामुळं, भारताला केवळ स्वतःचे सामने जिंकावे लागणार नाहीत, तर इतर संघांच्या निकालांवरही लक्ष ठेवावं लागेल. डब्ल्यूटीसीमध्ये, प्रत्येक कसोटी विजयासाठी 12 गुण, बरोबरीसाठी 4 गुण आणि पराभवासाठी शून्य गुण मिळतात. परिणामी, प्रत्येक पराभवाचा गुणांच्या टक्केवारीवर लक्षणीय परिणाम होतो. भारताच्या सध्याच्या परिस्थितीमुळं प्रत्येक सामना बाद फेरीचा बनला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ जर विजयाची मालिका कायम राखण्यात अपयशी ठरला, तर डब्ल्यूटीसीच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं भारताचं स्वप्न अपूर्ण राहू शकते. आता भारतीय संघासाठी विजय हाच एकमेव मार्ग आहे.
हेही वाचा :