टीम इंडियानं विक्रमी 10व्यांदा जिंकलं SAFF चॅम्पियनशिपचं विजेतेपद; पाकिस्तानचा फायनलमध्ये धुव्वा
भारतानं अंतिम सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला पराभूत करत विक्रमी 10व्यांदा साऊथ आशियाई फुटबॉल (SAFF) चॅम्पियनशिपचं विजेतेपद पटकावलं.
Published : November 18, 2026 at 12:58 PM IST
ढाका India Win SAFF Title : भारतीय फुटबॉल संघानं पाकिस्तानला हरवून इतिहास रचला. भारतानं अंतिम सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला पराभूत करत विक्रमी 10व्यांदा साऊथ आशियाई फुटबॉल (SAFF) चॅम्पियनशिपचं विजेतेपद पटकावलं. भारतानं फायनल सामना 2-1 नं जिंकला. विशेष म्हणजे एका गोलनं पिछाडीवर असूनही भारतानं एका रोमांचक सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव केला.
THE KINGS OF SOUTH ASIA, FOR THE 10TH TIME! 👑🇮🇳 The #BlueTigers have become the first nation to win three consecutive titles! 💙 #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/zlUQFOuq2E— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
पाकिस्ताननं केला पहिला गोल : या रोमांचक अंतिम सामन्यात पाकिस्ताननं पहिला गोल केला. पहिल्या हाफच्या समाप्तीपूर्वी अली अकबर गाझीनं पाकिस्तानसाठी गोल केला. मात्र, भारतानं दुसऱ्या हाफमध्ये वर्चस्व गाजवलं आणि हा रोमांचक सामना 2-1 नं जिंकला. सुहेल अहमद भटनं भारतासाठी पहिला गोल केला. त्यानंतर संदीप मंडीनं दुसरा गोल करुन पाकिस्तानच्या स्वप्नांवर पाणी फेरलं. सॅफ चॅम्पियनशिप 2026 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा हा दुसरा विजय होता. या दोन संघांनी गट टप्प्यात एकमेकांविरुद्ध आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली होती, ज्यात सुहेल अहमद भटच्या दोन गोलांमुळं भारतानं 3-2 नं विजय मिळवला. त्यानंतर भारतानं मालदीवला 1-0 नं हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. या सामन्यातही सुहेल अहमद भटनं पेनल्टीवर एकमेव गोल केला होता.
Smiles, celebrations and the Tricolour flying high! 🇮🇳💙 #SAFFChampionship2026 #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/CORE9IeztV— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
पाकिस्तानच्या हाती निराशा : उपांत्य फेरीत भूतानला 2-1 नं हरवून भारतानं अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं, तर रोमांचक उपांत्य फेरीत यजमान बांगलादेशला 1-0 नं हरवून पाकिस्ताननं विजेतेपदाच्या सामन्यात आपलं स्थान मिळवलं. पाकिस्तानला पहिल्यांदाच सॅफ चॅम्पियनशिपचं विजेतेपद जिंकण्याची मोठी संधी होती, परंतु गतविजेत्या भारतानं तसं होऊ दिलं नाही.
क्रीडा मंत्र्यांनी केलं संघाचं अभिनंदन : भारताचे क्रीडा मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी भारतीय पुरुष फुटबॉल संघाचं या यशाबद्दल अभिनंदन केलं. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं, "आमच्या 'ब्लू टायगर्स'चं 10 व्यांदा सॅफ चॅम्पियनशिपचे विजेतेपद जिंकल्याबद्दल आणि सलग तीन विजेतेपदांची उल्लेखनीय हॅटट्रिक पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन."
Never count out the #BlueTigers. 🐯🐾 India are champions. 🇮🇳🏆 #INDPAK #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/BFZhQ82hh3— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
स्पर्धेत भारताचा प्रभावी प्रवास : चॅम्पियनशिपमधील भारताचा प्रवास प्रभावी ठरला आहे. त्यांनी एकही सामना न गमावता 'गट ब' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं. उपांत्य फेरीत भूतानला 2-1 नं हरवून संघानं अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. भारताकडून पराभूत होऊन त्याच गटात दुसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या पाकिस्ताननं, उपांत्य फेरीत यजमान बांगलादेशला 1-0 नं हरवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
SAFF कपमधील भारताचे विजय :
- 1993 - राऊंड-रॉबिन स्वरुप (भारत प्रथम, अंतिम सामना नाही)
- 1997 - भारतानं मालदीवला 5-1 नं हरवलं
- 1999 - भारतानं बांगलादेशला 2-0 नं हरवलं
- 2005 - भारतानं बांगलादेशला 2-0 नं हरवलं
- 2009 - भारतानं मालदीवला पेनल्टीमध्ये 3-1 नं हरवलं
- 2011 - भारतानं अफगाणिस्तानला 4-0 नं हरवलं
- 2015 - भारतानं अफगाणिस्तानला 2-1 नं हरवलं
- 2021 - भारतानं नेपाळला 3-0 नं हरवलं
- 2023 - भारतानं कुवेतला पेनल्टीमध्ये 5-4 नं हरवलं
- 2026 - भारतानं पाकिस्तानला 2-1 नं हरवलं
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