आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारताचं पदकांचं शतक! सुवर्णपदकांचाही विक्रम मोडला
आयची-नागोया इथं सुरु असलेल्या 2026 आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारतीय खेळाडूंची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे.
Published : October 23, 2026 at 10:52 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Para Games 2026 : आयची-नागोया इथं सुरु असलेल्या 2026 आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारतीय खेळाडूंची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. स्पर्धेच्या पाचव्या दिवशी भारतानं पुन्हा एकदा मैदानावर आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं. बॅडमिंटन आणि पॅरा-तिरंदाजीमधील प्रभावी सुवर्ण आणि रौप्य पदकांमुळं भारताच्या एकूण पदकांची संख्या आता 90 च्या पुढं गेली आहे. या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं पदक तालिकेत भारताचं स्थान आणखी मजबूत झालं आहे.
INDIAN PARA ATHLETES ARE SMASHING WORLD RECORDS TODAY!!! 🤩🇮🇳 🔥 Sandeep breaks the World Record in Men’s 400m T64! 🔥 Haney breaks the World Record in Men’s Javelin Throw F37/38! 🔥 Avani breaks the World Record in Women’s 50m Rifle 3 Positions SH1! HISTORICAL DAY FOR INDIA!!!! 🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
भारताचं बॅडमिंटनमध्ये वर्चस्व, सुवर्ण आणि रौप्य पदकांची कमाई : दिवसाची सुरुवात बॅडमिंटन कोर्टवरील एका अत्यंत उत्साहवर्धक बातमीनं झाली. भारताचे नितेश कुमार आणि प्रमोद भगत पुरुष एकेरी (SL3) गटाच्या अंतिम सामन्यात आमनेसामने आले. एका रोमांचक लढतीत, नितेश कुमारनं उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रमोद भगतला 21-18, 21-16 अशा सरळ सेट्समध्ये पराभूत करुन देशासाठी सुवर्णपदक जिंकले. अशाप्रकारे, भारतानं या स्पर्धेत पहिलं आणि दुसरं स्थान दोन्ही मिळवले, ज्यात नितेशनं सुवर्णपदक आणि प्रमोदनं रौप्य पदक पटकावलं. महिला एकेरी (SU5) च्या अंतिम सामन्यात, थुलासिमथी मुरुगेसननेही कडवी झुंज देत रौप्यपदक जिंकलं आणि देशाच्या पदकतालिकेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं.
पॅरा तिरंदाजीमध्येही चमक : भारतीय खेळाडूंनी तिरंदाजीच्या मैदानावरही उत्कृष्ट कामगिरी केली. पुरुषांच्या रिकर्व्ह सांघिक पॅरा तिरंदाजी स्पर्धेत, हरविंदर सिंग आणि विजय सुंडी या जोडीनं उत्कृष्ट कामगिरी केली. पहिला सेट बरोबरीत सुटल्यानंतर, या भारतीय जोडीनं उल्लेखनीय पुनरागमन करत पुढील दोन सेट जिंकून चीनला 5-1 नं पराभूत केलं. या प्रभावी विजयामुळं भारताला दिवसातील आणखी एक सुवर्णपदक मिळालं. मात्र, पूजा जट्यान आणि भावना चौधरी यांना महिलांच्या रिकर्व्ह दुहेरीच्या अंतिम सामन्यात चीनकडून पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळं त्यांना रौप्य पदकावर समाधान मानावं लागलं.
India is currently placed at 4th Place in Medal Tally after Day 5 morning session at Asian Para Games 2026! 27 GOLD 🏅 33 SILVER 🥈 43 BRONZE 🥉 Total Medals: 103 India won 6 Gold medals till now!!! 🔥🔥🔥 https://t.co/j49FsWCjE4— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
मोनानंही जिंकलं सुवर्णपदक : भारतीय नेमबाज मोना अग्रवालनं महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल स्टँडिंग SH1 प्रकारात विश्वविक्रम मोडून इतिहास रचला. मोनानं 357.5 गुण मिळवून स्वीडनच्या ॲना बेन्सनच्या नावावर असलेला 356 गुणांचा पूर्वीचा विश्वविक्रम मागे टाकला. चीनच्या कुइपिंग झांगनं 353.7 गुणांसह रौप्यपदक, तर दक्षिण कोरियाच्या म्यौंग किमनं 344.4 गुणांसह कांस्यपदक पटकावलं. भारताची अवनी लेखरा 333.2 गुणांसह चौथ्या स्थानावर राहिली. मोनाच्या विक्रमी कामगिरीमुळं भारतीय नेमबाजी पथकासाठी ही स्पर्धा संस्मरणीय ठरली.
भारताची पदक संख्या 100 पार : भारतानं ॲथलेटिक्समध्येही आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवली आहे. प्रमोदनं पुरुषांच्या 1500 मीटर (T46) शर्यतीत उत्कृष्ट कामगिरी करत रौप्यपदक पटकावलं आणि मागील हांगझू गेम्समधील आपल्या कामगिरीची पुनरावृत्ती केली. पहिल्या चार दिवसांत 26 पदकं जिंकल्यानंतर, पाचव्या दिवशी मिळालेल्या या नवीन पदकांमुळं भारताची एकूण पदकसंख्या 100 च्या पुढं गेली आहे.
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