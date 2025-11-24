ETV Bharat / sports

सलग दुसऱ्यांदा जिंकणाऱ्या विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय महिला संघाचा कबड्डीत दबदबा; पंतप्रधानांनी केलं अभिनंदन

भारतीय महिला कबड्डी संघानं सलग दुसऱ्यांदा २०२५ चा कबड्डी विश्वचषक मिळविला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला संघाचं अभिनंदन केलं आहे.

India womens Kabaddi team
विजयी भारतीय महिला कबड्डी संघ (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 10:41 PM IST

2 Min Read
ढाका- भारतीय महिला कबड्डी संघानं ढाका येथे झालेल्या महिला कबड्डी विश्वचषक स्पर्धेत धमाकेदार कामगिरी करत अंतिम फेरीत चायनीज तैपेईचा ३५-२८ असा पराभव केला. भारतीय महिला संघानं सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक विजेतेपद जिंकून कबड्डीमधील आपला दबदबा सिद्ध केला आहे. या कामगिरीबद्दल पंतप्रधान मोदींनी भारतीय महिला कबड्डी संघाचं कौतुक केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ चा कबड्डी विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय महिला कबड्डी संघाचं अभिनंदन केले. त्यांच्या दृढनिश्चयाचं आणि देशभरातील तरुण खेळाडूंना मिळत असलेल्या प्रेरणेबद्दल संघाचं कौतुक केलं. पंतप्रधानांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर खेळाडूंच्या अथक उत्साह आणि कौशल्याचं कौतुक केले. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, २०२५ चा कबड्डी विश्वचषक जिंकून देशासाठी अभिमान कामगिरी करणाऱ्या आमच्या भारतीय महिला कबड्डी संघाचं अभिनंदन! त्यांनी उत्कृष्ट धैर्य, कौशल्य आणि समर्पण दाखवलं आहे. हा विजय खेळाडूंच्या पुढच्या पिढीला मोठी स्वप्ने पाहण्यास आणि उच्च ध्येये पाहण्यास प्रेरित करेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.

कबड्डीच्या प्रशिक्षकांनी संघाचं केलं अभिनंदन- हरियाणा स्टीलर्सचे मुख्य प्रशिक्षक मनप्रीत सिंग यांनी संघाचे कौतुक करताना म्हटलं की, महिला संघाच्या कामगिरीचा संपूर्ण देशाला अभिमान आहे. त्यांचा विश्वास आणि टीमवर्क उत्कृष्ट होते. या पातळीवर पोहोचणे किती कठीण आहे, हे मला माजी खेळाडू म्हणून समजते. सर्व खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. पुणेरी पलटणचे मुख्य प्रशिक्षक अजय ठाकूर म्हणाले, भारताच्या महिला संघानं ढाका येथे विश्वचषक जिंकणं हा भारतासाठी खूप अभिमानाचा क्षण आहे. अंतिम फेरीपर्यंतची त्यांनी दबदबा निर्माण केला. गेल्या काही वर्षांत महिला कबड्डीनं किती प्रगती केली आहे, हे आजची कामगिरी दर्शवते. मला आशा आहे, येत्या काळातही विजयाची घौडदौड कायम राहील.

भारतीय महिला संघ ठरला अजिंक्य- जागतिक कबड्डी स्पर्धेत एकूण ११ देशांनी भाग घेतला होता. भारतीय महिला संघानं संपूर्ण स्पर्धेत उत्तम फॉर्म दाखविला. भारतीय संघानं सर्व गट सामने जिंकून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. भारतानं इराणचा ३३-२१ असा पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. भारतीय महिला संघानं चार सामन्यांपैकी चार सामने जिंकून आठ गुणांसह गट अ क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले. तर यजमान बांगलादेशनं तीन विजयांसह सहा गुणांसह दुसरे स्थान पटकावले. थायलंड, उरांगदा आणि जर्मनी हे गट अ मधील इतर संघ होते. पाच सामन्यांपैकी पाच विजयांसह १० गुणांसह गट ब क्रमवारीत चायनीज तैपेई अव्वल स्थानावर राहिला. इराणनं पाच सामन्यांमधून चार सामने जिंकून पराभवासह आठ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नेपाळ, पोलंड, केनिया आणि झांझिबार हे गट ब मध्ये होते. भारतानं इराणला हरवून आणि चिनी तैपेईनं यजमान बांगलादेशला हरवून अव्वल दोन संघ बाद फेरीत पोहोचले होते.

WORLD CUP KABBADI NEWS
INDIA WOMENS KABBADI
KABADDI WORLD CUP WOMEN 2025
जागतिक कबड्डी विश्वचषक
KABADDI WORLD CUP 2025

