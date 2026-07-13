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क्रिकेटच्या पंढरीत इतिहास रचण्यापासून भारताच्या लेकी चार पावलं दूर; इंग्रज मोठ्या पराभवाच्या छायेत

लॉर्ड्सवर सुरु असलेल्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघ विजयापासून केवळ चार गडी दूर आहे.

ENGW vs INDW Test
क्रिकेटच्या पंढरीत इतिहास रचण्यापासून भारताच्या लेकी चार पावलं दूर (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 10:33 AM IST

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लंडन ENGW vs INDW Test : लॉर्ड्सवर सुरु असलेल्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघ विजयापासून केवळ चार गडी दूर आहे. रविवारी 457 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इंग्लंडनं सहा गडी गमावले आणि तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस केवळ 130 धावा केल्या. सध्या, इंग्लंड विजयापासून 327 धावा दूर असून, त्यांचे फक्त चार गडी शिल्लक आहेत. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारतानं पहिल्या डावात 285 धावा केल्या.

पहिल्या डावात भारताची दमदार फलंदाजी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 37 धावांवर भारतानं दोन गडी गमावले, त्यानंतर स्मृती मंधानानं जेमिमा रॉड्रिग्ससोबत 64 धावांची आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरसोबत चौथ्या विकेटसाठी 89 धावांची भागीदारी करुन संघाला सावरलं. मंधाना 12 चौकारांसह 83 धावांवर बाद झाली, तर कर्णधार कौरनं 58 धावा केल्या. याशिवाय, दीप्ती शर्मानं संघाच्या खात्यात 57 धावांचं योगदान दिलं. यजमान संघाकडून सोफी एक्लेस्टोननं तीन बळी घेतले.

पहिल्या डावात इंग्लंड स्वस्तात बाद : प्रत्युत्तरात, इंग्लंडचा संघ पहिल्या डावात अवघ्या 170 धावांवर सर्वबाद झाला. इंग्लंडनं अवघ्या 47 धावांत चार गडी गमावले. त्यानंतर कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटनं एमी जोन्ससोबत पाचव्या विकेटसाठी 84 धावांची भागीदारी करुन संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. ब्रंट पाच चौकारांसह 44 धावा करुन बाद झाली, तर जोन्सनं सहा चौकारांसह 52 धावा केल्या. भारताकडून क्रांती गौडनं 37 धावांत पहिले पाच बळी घेतले.

यस्तिकाचं ऐतिहासिक शतक : भारताकडे त्यांच्या पहिल्या डावाच्या आधारावर 115 धावांची आघाडी होती. पाहुण्या संघानं आपला दुसरा डाव 341/7 धावांवर घोषित करुन इंग्लंडसमोर विजयासाठी 457 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. मंधानानं शेफाली वर्मा (33) सोबत पहिल्या विकेटसाठी 88 धावा जोडल्या. त्यानंतर तिनं यस्तिका भाटियासोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 73 धावांची भागीदारी केली. मंधाना 10 चौकारांसह 70 धावांवर बाद झाली, तर यास्तिका भाटियानं 14 चौकारांसह 113 धावा केल्या. यास्तिका लॉर्ड्सवर कसोटी शतक झळकावणारी पहिली महिला ठरली. ऋचा घोषनं 8 चौकारांसह 52 चेंडूंमध्ये नाबाद 50 धावा केल्या. सोफी एक्लेस्टोननं इंग्लंडसाठी 5 बळी घेतले.

भारतीय संघ इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर : मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, यजमान संघ तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस 40 षटकांत 6 गडी गमावून केवळ 130 धावाच करु शकला. टॅमी ब्यूमॉन्ट (0) 2 धावांवर बाद झाल्यानं संघाला सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला. त्यानंतर संघानं 59 धावांत 5 गडी गमावले. मात्र, तिथून पुढं मॅडी व्हिलियर्सनं एमी जोन्ससोबत सहाव्या विकेटसाठी 67 धावा जोडून भारताची विजयाची प्रतीक्षा चौथ्या दिवसापर्यंत वाढवली. व्हिलियर्स 3 चौकारांसह 26 धावांवर बाद झाली, तर जोन्स 6 चौकारांसह 52 धावांवर नाबाद राहिली. या डावात भारताकडून सायली सातघरे, क्रांती गौड आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले. लॉर्ड्सवर खेळला जाणारा हा पहिला महिला कसोटी सामना असून, भारतीय संघ हा सामना जिंकून इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करेल.

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