टीम इंडिया सलग 10व्यांदा फायनलमध्ये; प्रतिस्पर्ध्यांचा 40 धावांनी उडवला धुव्वा
महिला आशिया कप 2026 च्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात भारतीय संघानं 40 धावांनी विजय मिळवला.
Published : September 11, 2026 at 12:29 AM IST
दुबई INDW in Final: महिला आशिया कप 2026 च्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि बांगलादेश महिला क्रिकेट संघ आमनेसामने आले. गुरुवारी (11 सप्टेंबर) दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघानं 40 धावांनी विजय मिळवला. बांगलादेशला विजयासाठी 150 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं, परंतु त्यांना 7 गडी गमावून केवळ 109 धावाच करता आल्या.
सर्व हंगामात टीम इंडिया फायनलमध्ये : या विजयासह भारतीय संघ अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. ही महिला आशिया कपची दहावी आवृत्ती असून, भारतीय संघ या सर्व स्पर्धांमध्ये अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. यावेळी, 13 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात भारताचा सामना श्रीलंका किंवा पाकिस्तानशी होईल. श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यातील दुसरा उपांत्य सामना 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
बांगलादेशचे फलंदाज अपयशी : धावांचा पाठलाग करताना बांगलादेशी संघ लयीत नसल्याचं दिसून आलं. संघाकडून शौर्ना अख्तरनं नाबाद 22 धावा करुन सर्वाधिक धावा केल्या. दरम्यान, दिलारा अख्तर (21 धावा), निगार सुलताना (196 धावा), सोभना मोस्तारी (18 धावा), झुएरिया फिरदौस (14 धावा) आणि फहिमा खातून (14 धावा) यांनीही दुहेरी आकडा गाठला. भारतासाठी फिरकी गोलंदाज दीप्ती शर्मानं तीन बळी घेतले, तर नंदिनी शर्मानं दोन बळी घेतले. श्री चरणी आणि प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
शेफलीची दमदार फलंदाजी : तत्पुर्वी नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय संघानं आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 6 गडी गमावून 149 धावा केल्या. सलामीवीर शेफाली वर्मानं 40 चेंडूंमध्ये सात चौकार आणि तीन षटकारांसह 64 धावा केल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं दोन षटकारांच्या मदतीनं नाबाद 24 धावांचं योगदान दिलं, पण यासाठी तिला 28 चेंडू खेळावे लागले.
याशिवाय ऋचा घोष (21 धावा), प्रतिका रावल (20 धावा) आणि दीप्ती शर्मा (13 धावा) यांनीही फलंदाजीत उपयुक्त योगदान दिलं. सलामीवीर स्मृती मंधाना (2 धावा) आणि भारती फुलमाली (0 धावा) यांना विशेष छाप पाडण्यात अपयश आलं. बांगलादेशकडून ऑफ-स्पिनर सुलताना खातूननं दोन बळी घेतले. मरुफा अख्तर, नाहिदा अख्तर आणि रबिया खान यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला.
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