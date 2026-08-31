शेफालीची वादळी खेळी; भारताच्या लेकींनी उडवला थायलंडचा धुव्वा
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं महिला आशिया कप 2026 च्या 'अ' गटात आपल्या मोहिमेची विजयी सुरुवात केली.
Published : August 31, 2026 at 9:19 AM IST
दुबई INDW vs THAW T20I : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं महिला आशिया कप 2026 च्या 'अ' गटात आपल्या मोहिमेची विजयी सुरुवात केली. दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या एकतर्फी सामन्यात, भारतानं थायलंडच्या महिला संघाचा 94 धावांनी मोठा पराभव करुन स्पर्धेत दमदार सुरुवात केली. प्रथम फलंदाजी करताना मधली फळी कोसळूनही, भारतीय गोलंदाजांच्या दमदार कामगिरीमुळं टीम इंडियानं सामन्यात सहज विजय मिळवला.
India make a winning start to their Asia Cup campaign with a big bowling display 👊— ICC (@ICC) August 30, 2026
📸: @ACCMedia1
📝: https://t.co/ivS8bjnoYt pic.twitter.com/cAeR3U7Nbb
पॉवरप्लेनंतर संघाची घसरण : सामन्यात नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करायला उतरलेल्या भारतीय संघाला सलामीवीर स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा यांनी धडाकेबाज सुरुवात करुन दिली. दोघींनी मिळून पॉवरप्लेमध्ये 65 धावा जोडल्या. शफाली वर्मानं आठ चौकार आणि तीन उत्तुंग षटकारांसह 64 धावांची अर्धशतकी खेळी केली. मात्र, 8.6 षटकांत 91 धावांवर असताना प्रतीका रावल बाद झाल्यानंतर भारतीय फलंदाजी अचानक कोसळली. कर्णधार हरमनप्रीत कौर (5), ऋचा घोष (0) आणि दीप्ती शर्मा (5) या तिघीही स्वस्तात बाद झाल्या. थायलंडच्या सुलीपोर्न लाओमी (3/26) आणि सुनिदा चतुरोंगरत्तना (2/31) यांनी भारतीय फलंदाजीच्या मधल्या फळीला खिंडार पाडलं. अखेरीस, क्रांती गौडच्या 8 चेंडूंतील नाबाद 15 धावांच्या जोरावर भारतानं आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 9 गडी गमावून 159 धावांची सन्मानजनक धावसंख्या उभारली.
India have started the #AsiaCup campaign with a big 94-run victory over Thailand.— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
Details - https://t.co/Tgf2CJnHta #INDvTHAI pic.twitter.com/5NS69LKTVh
भारतीय गोलंदाजांचा कहर, थायलंडचा संघ 65 धावांवर सर्वबाद : 160 धावांचं लक्ष्य गाठताना थायलंडची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्याच षटकापासून आपली पकड घट्ट करण्यास सुरुवात केली. केवळ नन्नपत कोंचरोएनकाई (41 धावा, 48 चेंडू) भारतीय आक्रमणाचा काही प्रमाणात सामना करु शकली. तिच्या व्यतिरिक्त इतर सहा फलंदाजांना आपलं खातंही उघडता आलं नाही.
दीप्ती शर्माची चमकदार कामगिरी : भारतीय गोलंदाजांनी अचूक गोलंदाजी करत थायलंडला 16.1 षटकांत केवळ 65 धावांवर रोखलं. दीप्ती शर्मानं भेदक गोलंदाजी करत एकही धाव न देता केवळ 1.1 षटकांत तीन बळी घेतले. नंदिनी शर्मानं 18 धावांत तीन बळी आणि श्री चरणीनं 10 धावांत दोन बळी घेतले. क्रांती गौडनंही एक बळी घेतला. या दमदार गोलंदाजीच्या जोरावर भारतीय संघानं 94 धावांनी सामना जिंकला आणि आशिया कप 2026 मध्ये दोन गुण मिळवले.
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