शेफाली वर्माची वादळी खेळी; टीम इंडियानं दणदणीत विजयासह मालिकाही जिंकली

तिरुवनंतपुरम येथे झालेल्या तिसऱ्या महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारतीय फलंदाज शेफाली वर्मानं नाबाद अर्धशतक झळकावत श्रीलंकेवर आठ गडी राखून भारताला दिमाखदार विजय मिळवून दिला.

India Women won by 8 wickets
शेफाली वर्माची वादळी खेळी (Source -IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 26, 2025 at 10:23 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 10:29 PM IST

1 Min Read
तिरुअनंतपुरम : भारत आणि श्रीलंका महिला क्रिकेट संघांमध्ये सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना येथील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताची आक्रमक सलामीवीर शेफाली वर्मा हिच्या वादळी अर्धशतकाच्या जोरावर टीम इंडियानं आठ विकेटनं दणदणीत विजय मिळवला आहे. यासह हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघानं मालिकेत 3-0 अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. मालिकेतील चौथा सामना रविवारी 28 डिसेंबरला याच मैदानावर खेळवला जाणार आहे.

टीम इंडियाच्या गोलंदाजीसमोर श्रीलंकन फलंदाज अपयशी : या सामन्यात टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं नाणेफेक जिंकत पाहुण्या श्रीलंकेला प्रथम फलंदाजीचा आमंत्रण दिलं. मात्र, मिळालेल्या संधीचा फायदा घेण्यात श्रीलंकन फलंदाज अपयशी ठरले. संघाकडून इमेशा दुलानीनं सर्वाधिक 27 धावा काढल्या. हिच्या व्यतिरिक्त हसीनी परेरा (25), कविशा दिलहारी (20) आणि कौशनी नुथयांगाना (19) यांनाच दुहेरी आकडा गाठता आला. इतर फलंदाज मात्र अपयशी ठरले. परिणामी श्रीलंकेचा डाव निर्धारित 20 षटकांत 7 बाद 112 धावांवर मर्यादित राहिला. भारताकडून गोलंदाजीत रेणुका सिंग ठाकूरनं 4 षटकांत 21 धावा देत सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या तर अष्टपैलू दीप्ती शर्मानंही 3 विकेट घेतल्या.

भारताचा 40 चेंडू राखून दणदणीत विजय : श्रीलंकेनं दिलेल्या 113 धावांच्या माफक लक्षाचा पाठलाग करायला उतरलेल्या भारतीय संघाला 27 धावांवर स्मृती मंधानाच्या (1) रुपात पहिला धक्का बसला. तिसऱ्या क्रमांकावर आलेली जेमिमा रॉड्रींक्जही (9) स्वस्तात बाद झाली. मात्र यानंतर शेफाली वर्मानं‌ कर्णधार हरमनप्रीत कौरसह तिसऱ्या विकेटसाठी 48 धावांची अभेद्य भागीदारी करत संघाला विजय मिळवून दिला. शेफालीनं वादळी खेळी करत 42 चेंडूत 11 चौकार आणि 3 षटकारांसह नाबाद 79 धावा केल्या. तर कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 18 चेंडूत 2 चौकारांसह नाबाद 21 धावा केल्या. गोलंदाजीत श्रीलंकेकडून कविशा दिलहारीनं 3 षटकांत 18 धावा देत 3 विकेट घेतल्या.

हरमनप्रीत कौर ठरली सर्वाधिक यशस्वी कर्णधार- शेफाली वर्मानं 25 चेंडूंत 75 धावांचा डोंगर रचून श्रीलंकेच्या खेळाडुंची दमछाक केली. त्यामुळे भारताला श्रीलंकेवर आठ गडी राखून सहज विजय मिळवणं शक्य झाले. या विजयानंतर हरमनप्रीत कौर ही महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील सर्वात यशस्वी कर्णधार ठरली आहे. तिनं भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार म्हणून 130 सामन्यांमध्ये 77 विजय मिळविले आहेत. आजच्या विजयानंतर तिनं ऑस्ट्रेलियाची माजी कर्णधार मेग लॅनिंगचा 100 सामन्यांमधील 76 विजयांचा विक्रम मोडला आहे.

WOMEN CRICKET NEWS
IND W VS SL W 3RD T20
INDIA WOMEN VS SRI LANKA
भारतीय महिला क्रिकेट संघट
INDIA WOMEN CRICKET TEAM

