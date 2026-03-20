टीम इंडियाच्या आणखी एका दौऱ्याची घोषणा; वर्षाच्या अखेरीस 'या' देशाचा करणार दौरा

Published : March 20, 2026 at 5:17 PM IST

नवी दिल्ली INDW Tour of South Africa : क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेनं या वर्षाच्या उत्तरार्धात भारत आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मालिकांची घोषणा केली आहे. या दौऱ्यात भारतीय महिला संघ आणि दक्षिण आफ्रिकन महिला संघ यांच्यात तीन वनडे सामन्यांची मालिका आणि एक कसोटी सामना खेळला जाईल. हा एकमेव कसोटी सामना 20 ते 23 डिसेंबर दरम्यान गकबेर्हा इथं खेळला जाईल. वनडे मालिकेबाबत बोलायचं झाल्यास, तिन्ही सामने आयसीसी महिला चॅम्पियनशिपचा भाग म्हणून खेळले जातील. ही तीन वनडे सामन्यांची मालिका 9 ते 15 डिसेंबर दरम्यान पोटचेफस्ट्रूम, ब्लोमफॉन्टेन आणि केप टाऊन इथं खेळवली जाईल.

भारतीय संघाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा : भारतीय संघ 6 डिसेंबर रोजी बेनोनी इथं दक्षिण आफ्रिका इमर्जिंग टीमविरुद्ध एक सराव सामना खेळेल. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आतापर्यंत एकूण तीन कसोटी सामने खेळले गेले आहेत आणि हा दोन्ही संघांमधील चौथा कसोटी सामना असेल. दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेट बोर्डानं आगामी उन्हाळी हंगामासाठी एक सर्वसमावेशक वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. हा भारत दौरा त्यांच्या वेळापत्रकाचा पहिला भाग असेल.

भारतीय महिला संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याचं वेळापत्रक :

  • 6 डिसेंबर: सराव सामना, बेनोनी
  • 9 डिसेंबर: पहिला वनडे सामना, पोटचेफस्ट्रूम
  • 12 डिसेंबर: दुसरा वनडे सामना, ब्लोमफॉन्टेन
  • 15 डिसेंबर: तिसरा वनडे सामना, केप टाऊन
  • 20 डिसेंबर ते 23 डिसेंबर: एकमेव कसोटी सामना, गकबेर्हा

ऑस्ट्रेलियाचा महिला संघही दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करणार : भारताचा दौरा संपल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ नवीन वर्षात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका खेळेल. ऑस्ट्रेलियाचा संघ 18 मार्च ते 11 एप्रिल 2027 या कालावधीत संपूर्ण मल्टी-फॉर्मेट मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करेल. या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय, तीन वनडे आणि एक कसोटी सामना खेळला जाईल. टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका किम्बर्ली, बेनोनी आणि ईस्ट लंडन इथं खेळवली जाईल. त्यानंतर वनडे सामने गकेबेर्हा, पार्ल आणि डर्बन इथं खेळले जातील. वनडे मालिकेतील अंतिम सामना 'ब्लॅक डे' वनडे म्हणून खेळला जाईल.

दौऱ्यांबद्दल क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेच्या सीईओनं काय सांगितलं? : क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेचे सीईओ फोलेत्सी मोसेकी म्हणाले, "जगातील दोन सर्वोत्तम संघ, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया, यांचं यजमानपद भूषवताना आम्हाला आनंद होत आहे. हा घरच्या मैदानावरचा हंगाम दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघासाठी खूपच जबरदस्त असणार आहे. या दौऱ्यांमधून आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमधील सर्वोत्तम खेळाचं दर्शन घडेल आणि ही मालिका चाहत्यांसाठी अविस्मरणीय ठरेल. आम्हाला आशा आहे की या सर्व मालिकांदरम्यान, चाहते दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला पाठिंबा देण्यासाठी मैदानावर उपस्थित राहतील.

