भारतीय क्रिकेटमध्ये 'स्मृति' पर्व! झिम्बाब्वेविरुद्धचा पहिलाच सामना टीम इंडियाने जिंकला
झिम्बाब्वेविरुद्धचा पहिलाच सामना टीम इंडियाने जिंकला आहे.
भारतीय महिला संघ (IANS)
Published : October 16, 2026 at 10:30 PM IST
रायपूर INDW vs ZIMW : हरमनप्रीत कौरनं कर्णधारपद सोडल्यानंतर स्मृती मंधाना गुरुवारी पहिल्यांदाच पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं नेतृत्व केलं. हा सामना भारताने चार विकेटने जिंकला आहे.
रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यानं भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये मंधानाच्या कर्णधारपदाच्या पर्वाला सुरुवात झाली.
झिम्बाब्वे पहिल्यांदाच भारताविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळत आहे, तर रायपूरमध्ये पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट सामना आयोजित केला होता.