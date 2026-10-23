भारताचा झिम्बाब्वेवर 9 गडी राखून एकतर्फी विजय! प्रतिका रावलचे झंझावाती शतक
वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात झिम्बाब्वेविरुद्ध भारतीय संघाने दमदार कामगिरी केली आणि 9 गडी राखून एकतर्फी विजयाची नोंद केली.
Published : October 23, 2026 at 8:45 PM IST
India W vs Zimbabwe W 1st ODI : झिम्बाब्वेचा संघ पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर आला आहे. 3 टी-20 सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघाने दमदार खेळ करत 3-0 ने मालिका खिशात घातली. टी-20 मालिका जिंकल्यानंतर आता वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यातही भारतीय संघाने दमदार कामगिरी केली आणि 9 गडी राखून एकतर्फी विजयाची नोंद केली.
India make a winning start to the ODI series with a comfortable victory over Zimbabwe 💪 📸: @BCCIWomen 📝: https://t.co/xqIowcz5dF https://t.co/vWuny9C9Q6— ICC (@ICC) October 23, 2026
पहिल्या डावात फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या झिम्बाब्वेचा डाव 197 धावांवर आटोपला. या धावांचा पाठलाग करताना स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावलने दमदार सुरूवात करून दिली. शेवटी शफाली वर्माने तुफान फटकेबाजी केली. या विजयासह भारतीय संघाने 1-0 ने आघाडी घेतली आहे.