ETV Bharat / sports

भारताच्या महिला ब्रिगेडकडून श्रीलंकेला व्हाईट वॉश, टी 20 चे पाचही सामने जिंकले, वर्षाचा शेवट केला गोड

भारतीय महिला संघानं पाचव्या टी 20 मध्ये श्रीलंकेचा दारुण पराभव केलाय.

IND defeat SL by 15 runs
भारतीय महिला विरुद्ध श्रीलंका महिला क्रिकेट (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 10:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम INDW vs SLW 5th T20I : भारतीय महिला संघानं पाचव्या टी 20 मध्ये श्रीलंकेचा दारुण पराभव केलाय. भारतानं श्रीलंकेचा 15 धावांनी धुव्वा उडवत विजय मिळवला.

2024 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या गट टप्प्यात भारतीय संघ बाहेर पडला होता, परंतु तेव्हापासून त्यांनी त्यांची शैली बदलली आणि अधिक आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारला, ज्यामुळं अनुकूल निकाल मिळाले आहेत. भारतीय महिला कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली, "ही मालिका आपल्या सर्वांसाठी उत्तम राहिली आहे. गेल्या विश्वचषकानंतर, आम्ही चर्चा केली की आपल्याला आपला स्तर वाढवावा लागेल आणि टी-20 मध्ये अधिक आक्रमक खेळावं लागेल. भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली, फलंदाजांना आवश्यक असलेले प्रयत्न कमी केले."

TAGGED:

IND DEFEAT SL
INDIA WOMEN
भारतीय महिला क्रिकेट विजयी
भारतीय महिला विरुद्ध श्रीलंका महिला
INDIA WOMEN VS SRI LANKA WOMEN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.