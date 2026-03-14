भारतीय महिला हॉकी संघानं मिळवलं विश्वचषकाचं तिकीट; इटलीला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश
भारतीय महिला हॉकी संघानं विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवली आहे. विश्वचषक पात्रता फेरीच्या उपांत्य फेरीत भारतानं इटलीचा 1-0 असा पराभव केला.
Published : March 14, 2026 at 9:35 AM IST
हैदराबाद India Women Hockey : भारतीय महिला हॉकी संघानं विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवली आहे. विश्वचषक पात्रता फेरीच्या उपांत्य फेरीत भारतानं इटलीचा 1-0 असा पराभव केला. इटलीविरुद्धच्या सामन्यात मनीषा चौहाननं टीम इंडियाकडून एकमेव गोल केला. आता अंतिम फेरीत भारताचा सामना इंग्लंडशी होईल. यासह भारतीय महिला हॉकी संघ 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान बेल्जियम आणि नेदरलँड्स यांच्या यजमानपदाखाली होणाऱ्या वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होईल.
पहिल्या क्वार्टरमध्ये दोन्ही संघांची उत्कृष्ट कामगिरी : इटलीविरुद्धच्या सामन्याबाबत, भारतीय मिडफिल्डर मनीषा चौहाननं 40व्या मिनिटाला गोल केला. पहिल्या क्वार्टरमध्ये दोन्ही संघांमध्ये जोरदार स्पर्धा झाली. भारतानं पूर्ण ताकदीनं दोनदा वर्तुळात प्रवेश केला, परंतु इटलीनं जोरदार प्रतिआक्रमण केलं आणि गोल करण्याच्या अनेक संधी निर्माण केल्या. मात्र, टीम इंडियाच्या खेळाडूंनीही उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली, पहिल्या क्वार्टरमध्ये इटलीला गोल करण्यापासून रोखलं.
🚨 Indian Team has Officially Qualified for FIH Women's Hockey World Cup 2026! 🏆🇮🇳 pic.twitter.com/5fMIgSiU4l— The Khel India (@TheKhelIndia) March 13, 2026
पेनल्टी कॉर्नरचा फायदा : दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारतानं अनेक गोल करण्याच्या संधी निर्माण केल्या परंतु यश मिळवण्यात अपयशी ठरले. 18व्या मिनिटाला भारताला पहिला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. टीम इंडियाच्या नवनीत कौरनं एक शानदार शॉट घेतला, परंतु इटलीची गोलकीपर लुसिया इनेस कारुसोनं तो वाचवला. 27 व्या मिनिटाला भारताला दुसरा पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. यावेळी नवनीतचा शॉट गोलपोस्टवरुन चुकला. भारताला दोन्ही पेनल्टी कॉर्नर गोलमध्ये रुपांतरित करण्यात अपयश आलं.
मनीषा चौहाननं केला गोल : दुसऱ्या हाफच्या सुरुवातीला इटलीनं जोरदार पुनरागमन केलं. एमिलिया मुनिटिसनं एका भारतीय बचावपटूला हरवलं, परंतु गोलकीपर बिचू देवी खारीबामनं शानदार खेळ केला. 40व्या मिनिटाला भारताला आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. यावेळी मनीषा चौहाननं टीम इंडियाला ब्रेकथ्रू दिला. मनीषाच्या शक्तिशाली शॉटनं इटलीच्या बचावपटूंना भेदलं. शेवटच्या क्वार्टरमध्ये भारतालाही दोन पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, परंतु त्यांना यश आलं नाही. शेवटच्या मिनिटात इटलीनं बरोबरी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गोल करण्यात अपयश आलं.
होही वाचा :