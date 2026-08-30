आशिया चषकात विजयी सुरुवात करण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; विनामूल्य सामना 'इथं' पाहा लाईव्ह
हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघ 30 ऑगस्ट रोजी गट 'अ' मधील आपला पहिला सामना थायलंडच्या महिला संघाविरुद्ध खेळेल.
Published : August 30, 2026 at 7:02 AM IST
दुबई INDW vs THAW T20I : महिला टी-20 आशिया कप 2026 मध्ये आतापर्यंत दोन सामने खेळले गेले आहेत. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघ 30 ऑगस्ट रोजी गट 'अ' मधील आपला पहिला सामना थायलंडच्या महिला संघाविरुद्ध खेळेल. ही स्पर्धा भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची असेल, कारण यावर्षी टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्यांची कामगिरी चांगली झालेली नाही. भारतीय संघानं महिला टी-20 आशिया कपमध्ये वर्चस्व गाजवलं असून, या फॉरमॅटमध्ये पाच वेळा खेळून तीन वेळा ट्रॉफी जिंकली आहे.
Ready to get going 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) August 29, 2026
Snippets of how the Captains' day looked like for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/U2gAlCuje6
आशियाई खेळांच्या तयारी करण्याची संधी : महिला टी-20 आशिया कप संपल्यानंतर लगेचच भारतीय महिला क्रिकेट संघ जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई खेळांमध्ये सहभागी होईल. यामुळं भारतीय महिला क्रिकेट संघाला आपल्या तयारीची चाचणी घेण्याची एक उत्तम संधी मिळाली आहे. गट टप्प्यात, भारतीय संघ आज थायलंड महिला संघाविरुद्ध तर 3 सप्टेंबर रोजी हाँगकाँग चायना संघाविरुद्ध आणि 5 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान महिला संघाविरुद्ध खेळेल. थायलंडनं या स्पर्धेत आपला पहिला सामना हाँगकाँग चायना संघाविरुद्ध खेळला, ज्यात त्यांनी 6 धावांच्या निसटत्या फरकानं विजय मिळवला.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि थायलंड महिला क्रिकेट संघात टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण पाच सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय महिलांनी निर्विवाद वर्चस्व राखत पाचही सामने जिंकले आहेत, तर थायलंडला अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही. परिणामी, हेड टू हेड विक्रम पूर्णपणे भारताच्या बाजूनं असल्याचं दिसतं. या सामन्यात भारतीय महिला संघ आपल्या अनुभवी आणि तरुण अशा दोन्ही खेळाडूंकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करत असेल. दुसरीकडे, थायलंडचा महिला संघ सांघिक कामगिरीच्या जोरावर भारतीय संघाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करेल. दोन्ही संघांमधील सामना रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे.
One day to go ⏳#TeamIndia's ACC #WomensAsiaCup 2026 campaign begins tomorrow 🙌 pic.twitter.com/jMDhvST7HE— BCCI Women (@BCCIWomen) August 29, 2026
दुबईची खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : येथील खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही संतुलित मानली जाते. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूनं काही प्रमाणात मदत मिळू शकते, तर सामना जसजसा पुढं जाईल तसतसं फिरकी गोलंदाज प्रभावी ठरु शकतात. जर फलंदाजांनी सुरुवातीच्या आव्हानावर मात केली, तर मोठी धावसंख्या होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि थायलंड यांच्यातील 'अ' गटाच्या सामन्यादरम्यान दुबईमध्ये अत्यंत उष्णता असण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान 40 ते 42 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, तर रात्रीचं तापमान 32 ते 34 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. आर्द्रता 46 ते 47 टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं खेळाडूंची कसोटी लागेल.
सामना कधी, कुठं आणि किती वाजता पाहायचा : भारतीय आणि थायलंडच्या महिला संघांमधील हा टी-20 आशिया कपमधील तिसरा सामना असेल. हे दोन्ही संघ दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर आमनेसामने येतील, जिथं स्पर्धेचे सर्व सामने खेळले जात आहेत. इथं आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या दोन सामन्यांपैकी एका सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं, तर दुसऱ्या सामन्यात लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं विजय मिळवला आहे. भारतीय महिला संघ आणि थायलंड महिला संघ यांच्यातील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक सायंकाळी 7:30 वाजता होईल. हा सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जात आहे आणि चाहते तो सोनी टेन-1 आणि टेन-3 चॅनलवर पाहू शकतात. तसंच हा सामना डीडी भारती चॅनलद्वारे डीडी फ्रीडिशवर विनामूल्य पाहता येईल. हा सामना सोनी लिव्ह ॲपवर ऑनलाइन थेट प्रक्षेपित केला जाईल.
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