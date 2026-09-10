ETV Bharat / sports

भारतीय संघ विक्रमी दहाव्यांदा फायनल गाठण्यासाठी उतरणार मैदानात; शेजाऱ्यांविरुद्ध होणार 'नॉकआउट सामना'

महिला टी-20 आशिया कपचा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना 10 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि बांगलादेश महिला क्रिकेट संघांमध्ये खेळला जाईल.

INDW vs BANW Semifinal
भारतीय महिला क्रिकेट संघ (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई INDW vs BANW Semifinal : दुबईमध्ये सुरु असलेल्या महिला टी-20 आशिया कप 2026 मधील गट फेरीचे सामने संपल्यानंतर, आता पहिला उपांत्य फेरीचा सामना 10 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि बांगलादेश महिला क्रिकेट संघांमध्ये खेळला जाईल. हा सामना जिंकत टीम इंडिया विक्रमी दहाव्यांदा फालयनलमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल. आतापर्यंत झालेल्या 9 आशिया कप स्पर्धांमध्ये प्रत्येक हंगामात टीम इंडिया फायनलमध्ये गेली आहे.

दोन्ही संघांची कामगिरी कशी : महिला टी-20 आशिया चषकात हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघानं आतापर्यंत स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केली असून एकही सामना न हरता उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. दुसरीकडे, बांगलादेश महिला संघ 'ब' गटात असून, त्यांनी तीनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. हा सामना जिंकत टीम इंडिया विक्रमी दहाव्यांदा फालयनलमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल. आतापर्यंत झालेल्या 9 आशिया कप (2004 ते 2008 वनडे फॉरमॅट आणि 2012 पासून टी-20 फॉरमॅट) स्पर्धांमध्ये प्रत्येक हंगामात टीम इंडिया फायनलमध्ये गेली आहे.

बांगलादेशविरुद्ध भारतीय संघाचं एकहाती वर्चस्व : आतापर्यंत महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये बांगलादेशविरुद्ध भारतीय संघाचं वर्चस्व राहिलं आहे. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 24 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी, भारतीय संघानं 21 सामने जिंकले आहेत, तर बांगलादेशनं केवळ तीन सामने जिंकले आहेत. भारतीय संघ हा विक्रम कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल आणि पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष स्टार सलामीवीर स्मृती मंधानावर असेल.

भारत विरुद्ध बांगलादेश उपांत्य फेरीचा सामना कधी आणि कुठं पहायचा : महिला टी-20 आशिया कप 2026 मधील भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पहिला उपांत्य फेरीचा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता होईल. भारत आणि बांगलादेश महिला संघांमधील हा उपांत्य फेरीचा सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या सोनी टेन-1 आणि टेन-3 चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. चाहते डीडी फ्रीडिशद्वारे डीडी स्पोर्ट्सवरही सामना थेट पाहू शकतात. भारत विरुद्ध बांगलादेश महिला संघांमधील उपांत्य फेरीच्या सामन्याचं ऑनलाइन थेट प्रक्षेपण सोनी लिव्ह ॲपवर असेल, जिथं चाहते सहजपणे लॉग इन करुन सामना पाहू शकतील.

हेही वाचा :

  1. कांगारुंविरुद्ध भिडण्यासाठी BCCI नं केली दोन संघांची घोषणा; दोन मराठमोळ्या खेळाडूंचा समावेश
  2. US Open मध्ये सर्वात मोठा उलटफेर! अमेरिकन खेळाडूकडून कार्लोस अल्काराझचा पराभव
  3. वर्माचं शतकी 'तिलक' एका धावेनं हुकलं! पठ्ठ्या 2 महिन्यांनंतर झाला आऊट

TAGGED:

महिला टी 20 आशिया कप
SEMIFINAL OF WOMENS ASIA CUP
भारत विरुद्ध बांगलादेश सामना
पहिला उपांत्य फेरीचा सामना
INDW VS BANW SEMIFINAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.