विश्वचषकात भारताच्या लेकींचं 'ऑपरेशन सिंदूर'; टीम इंडियासमोर शेजारी 'चारी मुंड्या चीत'
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध गट 'अ' मधील पहिला सामना 64 धावांनी दणदणीत जिंकून स्पर्धेत शानदार सुरुवात केली.
Published : June 14, 2026 at 11:00 PM IST
बर्मिंगहॅम INDW Beat PAKW in World Cup : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध गट 'अ' मधील पहिला सामना 64 धावांनी दणदणीत जिंकून स्पर्धेत शानदार सुरुवात केली. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, भारतीय संघानं निर्धारित 20 षटकांत 170 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दीप्ती शर्माच्या प्रभावी गोलंदाजीच्या कामगिरीमुळं पाकिस्तानचा डाव 106 धावांवर मर्यादित राहिला.
Statement win from India as they defeat arch-rivals Pakistan to kick off their #T20WorldCup campaign 👊— ICC (@ICC) June 14, 2026
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स्मृतीची अर्धशतकी खेळी : सामन्यात नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर शेफाली वर्मा पाच चेंडूंमध्ये सहा धावा करून बाद झाली. मात्र, दुसऱ्या टोकाकडून स्मृती मंधानानं 44 चेंडूंमध्ये नऊ चौकार आणि दोन षटकारांसह 68 धावा केल्या. दरम्यान, तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणारी जेमिमा रॉड्रिग्स सात चेंडूंमध्ये एक धाव करून बाद झाली. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या हरमनप्रीत कौरनं सावकाश फलंदाजी करत 35 चेंडूंमध्ये 36 धावा केल्या. याव्यतिरिक्त, ऋचा घोषनं 17 चेंडूंमध्ये 34 धावा केल्या. भारतानं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 170 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून सादिया इक्बालनं 4 षटकांत 41 धावा देऊन 2 बळी घेतले, तर फातिमा सनानं 2 बळी घेतले.
चांगल्या सुरुवातीनंतर पाकिस्तानची फलंदाजी कोसळली : 177 धावांचं लक्ष्य गाठताना पाकिस्ताननं चांगली सुरुवात केली. त्यांनी 6.2 षटकांत 53 धावा केल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर एकापाठोपाठ एक गडी बाद झाले. सलामीवीर मुनीबा अलीनं 35 चेंडूंत 41 धावा केल्या, तर गुल फिरोजा 9 चेंडूंत 12 धावांवर बाद झाली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेली आयेशा जफर 8 चेंडूंत 12 धावांवर बाद झाली. सायरा जबीननंही 3 चेंडूंत 2 धावा केल्या. दरम्यान, कर्णधार फातिमा सना एकही धाव न काढता पॅव्हेलियनमध्ये परतली. तिनं 3 चेंडू खेळले. पाकिस्तानचा संघ 17 षटकांत 106 धावांवर सर्वबाद झाला. अखेरीस भारतानं 64 धावांनी विजय मिळवला. भारतासाठी दीप्ती शर्मानं उत्कृष्ट कामगिरी करत 4 षटकांत केवळ 10 धावा देऊन 5 बळी घेतले. याशिवाय, श्री चरणीनं 4 षटकांत 21 धावा देऊन 3 बळी घेतले. दरम्यान, शेफाली वर्मानं 1 बळी घेतला.
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