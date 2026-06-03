T20 विश्वचषकापूर्वी भारताला धक्का; इंग्लंडविरुद्ध मालिकेत दारुण पराभव
भारतीय महिला क्रिकेट संघाला इंग्लंडकडून पुन्हा एकदा दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे.
Published : June 3, 2026 at 9:26 AM IST
ENGW Beat INDW : भारतीय महिला क्रिकेट संघाला इंग्लंडकडून पुन्हा एकदा दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वीचा हा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना होता, त्यामुळं हा पराभव अधिकच वेदनादायी ठरला. भारतीय महिलांची सलामीची जोडी पुन्हा एकदा अपयशी ठरली, दोन्ही सलामीवीर खूप कमी धावसंख्येवर बाद झाले. आता संघ थेट विश्वचषकात खेळताना दिसेल.
स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा पुन्हा अपयशी : 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघाला पुन्हा एकदा मालिका पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. इंग्लंडनं अंतिम सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर केली. भारतीय संघाच्या चिंतेत भर घालणारी बाब म्हणजे सलामीची जोडी, जी चांगली धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरत आहे. जेव्हा भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा सलामीवीर आणि उपकर्णधार स्मृती मंधाना केवळ आठ धावांवर बाद झाली. शेफाली वर्मालाही केवळ 11 धावा करता आल्या. यास्तिक भाटिया आणि जेमिमा रॉड्रिग्स यांनी छोटी खेळी केली. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 40 चेंडूंमध्ये 56 धावांची खेळी नक्कीच केली, पण ती अपुरी ठरली.
A batting masterclass from Heather Knight ensures an England T20I series win over India as both teams gear up for the #T20WorldCup 👊— ICC (@ICC) June 3, 2026
Scorecard 📲 https://t.co/XJb8fE7ZIe pic.twitter.com/GYh56XVbCP
भारतीय संघ 180 धावाच करु शकला : शेवटी फलंदाजीला आलेल्या दीप्ती शर्मानं 24 चेंडूंमध्ये 32 धावांची वेगवान खेळी केली. असं असूनही, भारतीय संघ 20 षटकांत 180 धावाच करु शकला. जेव्हा इंग्लंड संघ मैदानात उतरला, तेव्हा त्यांनी केवळ चार गडी गमावून 18.3 षटकांत लक्ष्य गाठलं. अॅलिस कॅप्सीने नऊ चौकार आणि तीन षटकारांसह अवघ्या 43 चेंडूंमध्ये 82 धावा केल्या. याशिवाय, हेदर नाईटनंही 42 चेंडूंमध्ये 70 धावा करुन आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला.
12 जूनपासून सुरु होणार टी-20 विश्वचषक : भारतीय क्रिकेट संघ आता 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. या विजयासह इंग्लंडनं तीन सामन्यांची मालिका 2-1 नं जिंकली. भारतीय संघानं मालिकेतील पहिला सामना जिंकला, त्यानंतर इंग्लंडनं विजयासह पुनरागमन करत दुसरा आणि तिसरा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर केली. दरम्यान, भारतीय संघ आता 12 जूनपासून सुरू होणाऱ्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत थेट प्रवेश करेल. भारतीय संघ आपला पहिला सामना 14 जून रोजी पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल.
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