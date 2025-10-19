महिला विश्वचषक 2025 : भारतीय महिला क्रिकेट संघाला सलग तिसऱ्या सामन्यात धक्का: इंग्लड संघाचा विजय
महिला विश्वचषक 2025 मध्ये आज भारत आणि इंग्लड या दोन संघात सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाला हार पत्करावी लागली.
Published : October 19, 2025 at 10:56 PM IST
हैदराबाद: आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक 2025 मध्ये भारतीय महिला संघाला सलग तिसऱ्या सामन्यात हार पत्करावी लागली. भारतीय संघाचा सामना आज इंग्लंड संघासोबत झाला. इंग्लंडनं हा सामना 4 धावांनी जिंकला. या स्पर्धेत भारताचा हा सलग तिसरा पराभव आहे. यासह स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या भारतीय संघाच्या आशाही धुळीस मिळाल्या आहेत. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या इंग्लंडनं 50 षटकांत 8 गडी गमावून 288 धावा केल्या. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघानं 50 षटकांत 6 गडी गमावून 284 धावा केल्या आणि सामना 4 धावांनी गमावला. हीथर नाईटला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला.
स्मृती आणि हरमनप्रीत कौरची शानदार खेळी : भारताकडून स्मृती मानधना आणि प्रतीका रावल या डावाची सुरुवात करण्यासाठी आल्या. 13 धावांच्या धावसंख्येवर भारताला पहिला धक्का बसला. प्रतीकानं 14 चेंडूत 1 चौकारासह 6 धावा काढल्यानंतर लॉरेन बेलच्या गोलंदाजीवर एमी जोन्सनं तिला झेलबाद केलं. त्यानंतर भारताला तो हरलीन देओलच्या रुपानं दुसरा धक्का बसला. हरलीन 24 धावांवर चार्ली डीनच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. त्यानंतर स्मृती मानधनानं हरमनप्रीत कौरसोबत डाव सावरला. या दोघींनी उत्तम भागीदारी केली, त्यामुळे भारतीय महिला संघ 150 धावांवर मजल मारू शकला. स्मृतीनं 60 चेंडूत चार चौकारांसह अर्धशतक पूर्ण केलं. हरमनप्रीत कौरनं 54 चेंडूत सात चौकारांसह अर्धशतक पूर्ण केलं. 70 धावा काढल्यानंतर हरमन नॅट सायव्हर ब्रंटकडून बाद झाली. तिनं तब्बल 10 चौकार मारले. यानंतर आलेल्या दीप्ती शर्मानंही अर्धशतक झळकावलं. दीप्तीने 57 चेंडूत पाच चौकारांसह 50 धावा केल्या. स्मृती मानधनानं 94 चेंडूत आठ चौकारांसह 88 धावा केल्या. शेवटच्या षटकात भारताला विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता होती, परंतु अमनजोत कौर आणि स्नेहा राणा यांना फक्त नऊ धावा करता आल्या आणि सामना चार धावांनी गमवावा लागला.
