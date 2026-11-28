टीम इंडिया 6व्यांदा फायनलमध्ये! चौथ्यांदा चषक जिंकण्यासाठी शेजाऱ्यांविरुद्ध उतरणार मैदानात
भोपाळ इथं सुरु असलेल्या महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत भारतीय संघानं यजमान मलेशियाला 6-2 नं पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Published : November 28, 2026 at 10:45 AM IST
भोपाळ Women Hockey Team in Final : भारतीय महिला हॉकी संघाची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. भोपाळ इथं सुरु असलेल्या महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत भारतीय संघानं यजमान मलेशियाला 6-2 नं पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता शनिवारी होणाऱ्या विजेतेपदाच्या सामन्यात भारतीय संघाचा सामना चीनशी होईल. या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची भारताची ही सहावी वेळ आहे. भारतीय महिला संघानं 2016, 2023 आणि 2024 मध्ये विजेतेपद पटकावलं होतं. आता, 28 नोव्हेंबर रोजी भारताला आपलं चौथं महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेतेपद जिंकण्याची मोठी संधी मिळणार आहे.
𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐃𝐎𝐖𝐍: 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐒𝐄𝐀𝐋 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐀𝐋! 🇮🇳🔥 Six goals, a commanding performance and a place in the final! Relive the best moments from India's 6-2 victory over Malaysia as the defending champions set up a title clash against China in Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026. 🏑💪 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
दीपिकाचे भारतासाठी दोन गोल : 27 नोव्हेंबर रोजी नाथू बरखेडा येथील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुलात खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, दीपिकानं भारतासाठी दोन गोल केले, तर मुमताज खान, नवनीत कौर, सुनेलिता टोप्पो आणि इशिका यांनी प्रत्येकी एक गोल केला. मलेशियासाठी नूर अझर आणि नूरमिराह शकिराह झुल्किफली यांनी गोल केले. भारतानं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आणि मलेशियाच्या बचावावर दबाव कायम ठेवला. याचा फायदा त्यांना 10व्या मिनिटाला झाला, जेव्हा मुमताज खाननं पेनल्टी कॉर्नरचे गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐌𝐀𝐊𝐄 𝐈𝐓 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! 🇮🇳🔥 A night of action, goals and celebrations as the defending champions defeat Malaysia 6-2 to seal their place in the final of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, where they will face China! 😍 Relive the action through these moments captured in images. 🏑📸 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2026
मध्यंतरापर्यंत भारताची भक्कम आघाडी : दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारतीय संघानं आपला वेग आणखी वाढवला. 18व्या मिनिटाला नवनीत कौरनं एक शानदार वैयक्तिक गोल करुन 2-0 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर, स्पर्धेतील सर्वाधिक गोल करणारी खेळाडू दीपिकानं 25व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताची आघाडी 3-0 पर्यंत वाढवली. मलेशियानं 27व्या मिनिटाला नूर अझरच्या गोलनं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु 30 व्या मिनिटाला दीपिकानं आणखी एका पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन मध्यंतरापर्यंत भारताला 4-1 अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली.
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐒𝐏𝐎𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! 🇮🇳🔥 The defending champions seal a 6-2 victory over Malaysia in the semi-final of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! India will now face China in the final as they look to retain their title! 🏑💪 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2026
तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये, 33व्या मिनिटाला सुनेलिता टोपोनं गोल करुन 5-1 अशी आघाडी घेतली. अंतिम क्वार्टरमध्ये, मलेशियाच्या झुल्किफलीनं 52 व्या मिनिटाला गोल केला, पण इशिकानं 57व्या मिनिटाला भारताचा सहावा गोल करुन विजय निश्चित केला. दिवसाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात चीननं जपानला 1-0 नं हरवलं. झांग हेयांगनं 60व्या मिनिटाला निर्णायक गोल केला. आता अंतिम फेरीत भारताचा सामना चीनशी होणार आहे.
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