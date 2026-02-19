ETV Bharat / sports

सलग दुसरा सामना जिंकत टीम इंडिया मालिका जिंकणार? निर्णायक मॅच कशी पाहायची?

ऑस्ट्रेलिया आणि भारत महिला क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज, 19 फेब्रुवारी रोजी कॅनबेरा येथील मनुका ओव्हल इथं खेळवला जाईल.

INDW vs AUSW 2nd T20I
टीम इंडिया (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
कॅनबेरा INDW vs AUSW 2nd T20I : ऑस्ट्रेलिया आणि भारत महिला क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज, 19 फेब्रुवारी रोजी कॅनबेरा येथील मनुका ओव्हल इथं खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:45 वाजता सुरु होईल. टीम इंडियानं पहिल्या सामन्यात डीएलएस पद्धतीनं ऑस्ट्रेलियाचा 21 धावांनी पराभव करुन मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. भारत आता दुसरा सामना जिंकून मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल, तर ऑस्ट्रेलिया सामना जिंकत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल. पहिल्या सामन्यानंतर, हा सामना मालिकेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. ऑस्ट्रेलिया महिला संघाचं नेतृत्व सोफी मोलिन्युक्स करत आहे, तर हरमनप्रीत कौर भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे.

दुसरा सामना निर्णायक : मालिकेतील दुसरा सामना दोन्ही संघांसाठी निर्णायक ठरु शकतो. ऑस्ट्रेलिया घरच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, तर भारत पुनरागमन करुन मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल. स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज या भारतीय फलंदाजी विभागात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतील, तर रेणुका सिंग ठाकूर आणि दीप्ती शर्मा यांच्याकडून गोलंदाजीमध्ये लक्षणीय कामगिरीची अपेक्षा असेल. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाच्या बेथ मुनी, एलिस पेरी आणि अ‍ॅशले गार्डनर यांच्याकडे सामना जिंकवून दाखवण्याची क्षमता आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : ऑस्ट्रेलिया महिला आणि भारत महिला संघात आतापर्यंत एकूण 36 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळवण्यात आले आहेत. यात ऑस्ट्रेलियाचं पारडं मोठ्या प्रमाणात जड आहे, त्यांनी 26 सामने जिंकले आहेत तर भारतीय संघाला फक्त 8 सामने जिंकता आले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला तर एक सामना बरोबरीत सुटला आहे.

सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : ऑस्ट्रेलिया महिला आणि भारत महिला संघ यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना भारताता स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. प्रेक्षक त्यांच्या केबल किंवा डीटीएच प्लॅटफॉर्मवर देखील सामना थेट पाहू शकतात. तर सामन्याचं ऑनलाइन लाइव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

  • ऑस्ट्रेलिया : बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, सोफी मोलिन्युक्स (कर्णधार), एशले गार्डनर, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन.
  • भारत : स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटील.

