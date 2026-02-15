ETV Bharat / sports

टीम इंडियाची सहा वर्षांची प्रतिक्षा संपली; कांगारुंचा घरात घुसून पराभव

भारतीय महिला क्रिकेट संघानं डकवर्थ-लुईस पद्धतीनं पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा 21 धावांनी पराभव केला.

INDW Beat AUSW
टीम इंडियाची सहा वर्षांची प्रतिक्षा संपली (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
सिडनी INDW Beat AUSW : वेगवान गोलंदाज अरुंधती रेड्डीच्या शानदार गोलंदाजीमुळं भारतीय महिला क्रिकेट संघानं डकवर्थ-लुईस पद्धतीनं पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा 21 धावांनी पराभव केला. सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा संघ 18 षटकांत 133 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरादाखल, भारतानं 5.1 षटकांत 50 धावा केल्या होत्या तेव्हा पावसामुळं खेळ थांबवावा लागला, यानंतर खेळ पुन्हा सुरू होऊ शकला नाही. 5.1 षटकांनंतर डीएलएस अंतर्गत 29 धावा झाल्यानं भारताला विजयी घोषित करण्यात आलं. विशेष म्हणजे 2020 नंतर भारतीय महिला संघाचा ऑस्ट्रेलियातील हा पहिलाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय आहे. या विजयासह टीम इंडियानं मालिकेत 1-0 आघाडी घेतली आहे.

भारतीय गोलंदाजांची दमदार गोलंदाजी : प्रथम फलंदाजी करताना, ऑस्ट्रेलियानं जलद सुरुवात केली, 2.2 षटकांत 22 धावा केल्या, परंतु बेथ मुनी (05) हिनं रेणुकाचा चेंडू हवेत मारला आणि तिचा कव्हर्समध्ये स्मृती मंधानानं झेल घेतला. क्रांती गौडच्या चेंडूवरुन जाताना कट करण्याचा प्रयत्न करताना सलामीवीर जॉर्जिया वोल (10 चेंडूत 18 धावा) हिलाही यष्टीरक्षक ऋचा घोषनं झेल घेत बाद केलं. यानंतर एलिस पेरी (11 चेंडूत 20 धावा) आणि फोबी लिचफिल्ड (19 चेंडूत 26 धावा) यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 41 धावांची जलद भागीदारी करुन डाव सावरला. मात्र, जेव्हा ही जोडी भारतासाठी धोका निर्माण करु लागली तेव्हा कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं अरुंधतीच्या गोलंदाजीवर धावत जाऊन पेरीचा शानदार झेल घेतला. जॉर्जिया वेअरहॅम (30) आणि निकोला केरी (12) यांनी सहाव्या विकेटसाठी 41 धावा जोडून ऑस्ट्रेलियाला 100 धावांच्या पुढं नेलं.

शेवटच्या पाच विकेट 12 धावांत पडल्या : अरुंधतीनं 14व्या षटकात जॉर्जियाला बाद करुन ही भागीदारी मोडली, तर श्री चरणीनं पुढच्या षटकात निकोलाला बाद केलं. अरुंधतीनं डार्सी ब्राउन (01) ला बाद करुन ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपुष्टात आणला. यजमान संघानं त्यांच्या शेवटचे पाच विकेट फक्त 12 धावांत गमावल्या. अरुंधती रेड्डीनं तिच्या चार षटकांत 22 धावा देत 4 बळी घेतले, तर रेणुका सिंग ठाकूरनं 14 धावांत 2 बळी घेतले. श्री चरणीनंही दोन बळी घेतले.

भारतीय फलंदाजांची दमदार कामगिरी : प्रत्युत्तरात शफाली वर्मानं भारताला स्फोटक सुरुवात दिली. तीन षटकांत भारताच्या फक्त 18 धावा झाल्या होत्या, परंतु चौथ्या षटकात निकोला केरीच्या गोलंदाजीवर शफाली आणि स्मृतीनं 15 धावा केल्या. पाचव्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर 21 धावा काढून शेफाली बाद झाली. तिनं 11 चेंडूंत एक चौकार आणि दोन षटकार मारले. मात्र, त्यानंतर जेमिमा आणि स्मृतीने षटकात तीन चौकार मारले.

