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19-0 नं पाकिस्तानचा एकतर्फा धुव्वा उडवत भारताच्या लेकी सेमीफायनलमध्ये

ज्युनियर आशिया कपमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघानं पाकिस्तानविरुद्ध असा आक्रमक खेळ केला की सामना सुरु झाल्याच्या काही मिनिटांतच तो एकतर्फी झाला.

Junior Asia Cup
प्रातिनिधिक फोटो (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 4:00 PM IST

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मुंबई Junior Asia Cup : ज्युनियर आशिया कपमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघानं पाकिस्तानविरुद्ध असा आक्रमक खेळ केला की सामना सुरु झाल्याच्या काही मिनिटांतच तो एकतर्फी झाला. गतविजेत्या भारतानं गुरुवारी उपांत्यपूर्व फेरीत पाकिस्तानचा 19-0 असा पराभव करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. संपूर्ण सामन्यात भारताकडून गोलचा वर्षाव सुरुच होता आणि पाकिस्तान सतत दबावाखाली होता.

भारतानं सातव्या मिनिटाला पूजा साहूच्या गोलनं खातं उघडलं. दोन मिनिटांनंतर, रोशनी ऐंदनं आघाडी दुप्पट केली. त्यानंतर भारतीय संघानं आक्रमणाचा वेग वाढवला. तनुश्री दिनेश काडूनं 11 व्या मिनिटाला आणि सुखवीर कौरनं 13 व्या मिनिटाला गोल केला. सानिका चंद्रकांत मानेनंही त्याच मिनिटाला गोल केला.

पहिल्या सत्रात भारताची 10-0 अशी आघाडी : भारतानं आक्रमक खेळ इथंच थांबवला नाही. मधू सिदारनं 16 व्या मिनिटाला गोल केला, तर गीता यादवनं 18 व्या मिनिटाला आणखी एक गोल केला. सानिका मानेनं 23 व्या मिनिटाला आपला दुसरा गोल नोंदवला. त्यानंतर तनुजा टोप्पोनं 25 व्या मिनिटाला आणि पूजा मलिकनं 27 व्या मिनिटाला गोल केला. पहिल्या हाफच्या शेवटच्या मिनिटांमध्ये, पूर्णिमा यादवनं 33 व्या मिनिटाला गोल केला. मध्यंतरापर्यंत भारतानं पाकिस्तानविरुद्ध 10-0 अशी मोठी आघाडी घेतली होती.

दुसऱ्या हाफमध्येही गोलांचा पाऊस : दुसऱ्या हाफमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानला सावरण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. मधू सिदारनं 39 व्या मिनिटाला आपला दुसरा गोल केला आणि एका मिनिटानंतर सुप्रियानं आपलं खातं उघडलं. त्यानंतर पूजा मलिकनं सलग दोन गोल करत 49 व्या आणि 51 व्या मिनिटाला गोल करुन आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. त्यानंतर कृष्णा शर्मानं 48 व्या मिनिटाला आणि बिनिमा धननं 55 व्या मिनिटाला गोल केला. सुप्रियानं 54 व्या मिनिटाला आपला दुसरा गोल नोंदवला. सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटात, रोशनी ऐंदनं आपला दुसरा गोल करुन भारताची धावसंख्या 19 वर नेली. अशाप्रकारे भारतानं पाकिस्तानवर 19-0 असा दणदणीत विजय नोंदवला.

गट फेरीतही भारत अपराजित : उपांत्यपूर्व फेरी गाठण्यापूर्वी भारतीय संघानं गट फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यांनी जपान, मलेशिया आणि दक्षिण कोरियाला हरवून आपल्या गटात अव्वल स्थान पटकावलं. आता उपांत्य फेरीत भारताचा सामना दक्षिण कोरिया आणि मलेशिया यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीच्या विजेत्याशी होईल. भारताचं आता सलग तिसऱ्यांदा ज्युनियर महिला आशिया कप जिंकण्याचं लक्ष्य आहे. भारतीय संघानं यापूर्वी 2023 आणि 2024 मध्ये हे विजेतेपद पटकावलं होतं. पाकिस्तानविरुद्धच्या 19 गोलांच्या विजयानं गतविजेत्यांचा इरादाही स्पष्ट झाला आहे.

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TAGGED:

JUNIOR ASIA CUP SEMIFINALS
भारतीय महिला हॉकी संघ
ज्युनियर आशिया कप
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना
INDIA WOMEN CRUSHED PAKISTAN

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