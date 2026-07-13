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लॉर्ड्सवर भारताचा ऐतिहासिक विजय! इंग्रजांच्या भूमीवर विजयी परंपरा कायम

लॉर्ड्सवर झालेल्या असलेल्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघानं 270 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.

ENGW vs INDW Test
लॉर्ड्सवर भारताचा ऐतिहासिक विजय! (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 5:19 PM IST

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लंडन ENGW vs INDW Test : लॉर्ड्सवर झालेल्या असलेल्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघानं 270 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. भारतानं दिलेल्या 457 धावांचा पाठलाग करताना तिसऱ्या दिवशाच्या 6 बाद 130 धावांवर खेळायला सुरुवात केल्यावर इंग्लंडचा डाव 186 धावांवर संपुष्टात आला. या विजयासह भारतीय महिला संघानं इंग्रजांच्या भूमीवर आपली विजयी मालिका कायम ठेवली आहे. विशेष म्हणजे क्रिकेटची पंढरी मानल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सवर क्रिकेटच्या इतिहासातील हा महिलांचा पहिलाच कसोटी सामना होता.

पहिल्या डावात भारताची दमदार फलंदाजी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 37 धावांवर भारतानं दोन गडी गमावले, त्यानंतर स्मृती मंधानानं जेमिमा रॉड्रिग्ससोबत 64 धावांची आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरसोबत चौथ्या विकेटसाठी 89 धावांची भागीदारी करुन संघाला सावरलं. मंधाना 12 चौकारांसह 83 धावांवर बाद झाली, तर कर्णधार कौरनं 58 धावा केल्या. याशिवाय, दीप्ती शर्मानं संघाच्या खात्यात 57 धावांचं योगदान दिलं. परिणामी भारतानं सर्वबाद 285 धावा केल्या. यजमान संघाकडून सोफी एक्लेस्टोननं तीन बळी घेतले.

पहिल्या डावात इंग्लंड स्वस्तात बाद : प्रत्युत्तरात, इंग्लंडचा संघ पहिल्या डावात अवघ्या 170 धावांवर सर्वबाद झाला. इंग्लंडनं अवघ्या 47 धावांत चार गडी गमावले. त्यानंतर कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटनं एमी जोन्ससोबत पाचव्या विकेटसाठी 84 धावांची भागीदारी करुन संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. ब्रंट पाच चौकारांसह 44 धावा करुन बाद झाली, तर जोन्सनं सहा चौकारांसह 52 धावा केल्या. भारताकडून क्रांती गौडनं 37 धावांत पहिले पाच बळी घेतले.

यस्तिकाचं ऐतिहासिक शतक : भारताकडे त्यांच्या पहिल्या डावाच्या आधारावर 115 धावांची आघाडी होती. पाहुण्या संघानं आपला दुसरा डाव 341/7 धावांवर घोषित करुन इंग्लंडसमोर विजयासाठी 457 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. मंधानानं शेफाली वर्मा (33) सोबत पहिल्या विकेटसाठी 88 धावा जोडल्या. त्यानंतर तिनं यस्तिका भाटियासोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 73 धावांची भागीदारी केली. मंधाना 10 चौकारांसह 70 धावांवर बाद झाली, तर यास्तिका भाटियानं 14 चौकारांसह 113 धावा केल्या. यास्तिका लॉर्ड्सवर कसोटी शतक झळकावणारी पहिली महिला ठरली. ऋचा घोषनं 8 चौकारांसह 52 चेंडूंमध्ये नाबाद 50 धावा केल्या. सोफी एक्लेस्टोननं इंग्लंडसाठी 5 बळी घेतले.

चार दिवस चालतात महिलांचं कसोटी सामने : पुरुष आणि महिलांच्या कसोटी क्रिकेटमध्येही फरक आहेत. महिलांचे कसोटी सामने पाच दिवसांऐवजी चार दिवस खेळले जातात. पुरुषांच्या कसोटी सामन्यांमध्ये दररोज 90 षटकं असतात. महिलांच्या कसोटी सामन्यांमध्ये, प्रत्येक दिवशी किमान 100 षटकं टाकणं आवश्यक असतं, तर फॉलो-ऑनचं लक्ष्य 200 धावांऐवजी 150 धावांचं असतं. आतापर्यंत फक्त दोनच पाच दिवसांचे महिलांचे कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. सर्वात अलीकडील सामना 2023 मध्ये ट्रेंट ब्रिज इथं झालेला महिला ॲशेस कसोटी सामना होता.

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