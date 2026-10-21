टीम इंडियाचं विजयी सीमोल्लंघन! राजधानीत सर्वात मोठा विजय मिळवत रचला नवा इतिहास
रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेला 92 धावांनी पराभूत करुन एक नवीन विक्रम केला.
Published : October 21, 2026 at 9:19 AM IST
रायपूर INDW Beat ZIMW 3rd T20I : छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेला 92 धावांनी पराभूत करुन एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. या विजयासह, भारतीय महिला क्रिकेट संघानं मायदेशात टी-20 प्रकारात आपला सर्वात मोठा विजय नोंदवला. रायपूरच्या सामन्यात झिम्बाब्वेला 92 धावांच्या मोठ्या फरकानं पराभूत करुन संघानं हा नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. मायदेशात धावांच्या बाबतीत, टी-20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासातील भारतीय महिला संघाचा हा सर्वात मोठा विजय आहे.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia on clinching the T20I Series with a 3️⃣-0️⃣ margin 🥳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/62ghSE0NMx— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
भारताचा मायदेशातील सर्वात मोठा विजय : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं मायदेशात खेळताना टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी विजय मिळवले आहेत. सर्वात मोठा विजय रायपूरच्या मैदानावर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या या सामन्यात मिळाला. टीम इंडियानं हा सामना 92 धावांनी जिंकला. यापूर्वी, 2016 मध्ये, भारतीय महिला संघानं बंगळूरु इथं बांगलादेशविरुद्ध 72 धावांनी विजय मिळवला होता. 2024 मध्ये टीम इंडियानं मुंबईत वेस्ट इंडिजला 60 धावांनी पराभूत केलं होतं. तर 2019 मध्ये भारतीय संघानं सुरतमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 51 धावांनी मोठा विजय नोंदवला होता.
हरमनप्रीत कौरच्या 41 चेंडूंत नाबाद 91 धावा : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली आणि 7 गडी गमावून 216 धावांचा डोंगर उभा केला. सुरुवातीला, शेफाली वर्मा आणि अनुष्का शर्मा यांनी पहिल्या विकेटसाठी 54 धावा जोडल्या, पण अनुष्का 28 धावांवर बाद झाली. त्यानंतर संघानं 68 धावांवर निक्की प्रसाद (9) गमावली. क्रीजवर आलेल्या हरमनप्रीत कौरनं शफालीसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 84 धावांची शानदार भागीदारी केली आणि संघाची धावसंख्या 152 पर्यंत पोहोचवली, यादरम्यान शेफाली 69 धावांवर बाद झाली. हरमनप्रीत शेवटपर्यंत नाबाद राहिली आणि तिनं अवघ्या 41 चेंडूंमध्ये 5 षटकार आणि 10 चौकारांसह शानदार 91 धावा केल्या.
Emphatic! 👏 #TeamIndia clinch the series 3-0 with their biggest win at home (by runs) in T20Is 🔝 Scorecard ▶️ https://t.co/JQfrsq5B2K #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/e0Wo6FZofm— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
झिम्बाब्वेची फलंदाजी अपयशी : लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेची सुरुवात खराब झाली. पहिल्याच चेंडूवर केलिस न्धलोवू (0) बाद झाली, त्यानंतर मॉडेस्टर मुपाचिकवा (1) 12 धावांत बाद झाली. त्यानंतर शार्न मायर्स आणि बिझा यांनी डाव सावरण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत तिसऱ्या विकेटसाठी 82 धावांची भागीदारी केली. मात्र, संपूर्ण डावात झिम्बाब्वेचा धावगतीचा वेग अत्यंत मंद राहिला, परिणामी संघाला 20 षटकांत 7 गडी गमावून केवळ 124 धावा झाल्या. भारतासाठी नंदिनी शर्मानं सर्वाधिक 3 बळी घेतले.
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