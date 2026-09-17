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इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय संघ या संघाविरुद्ध उतरणार मैदानात; ऐतिहासिक सामना 'इथं' पाहा लाईव्ह

भारतीय महिला क्रिकेट संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

Asian Games 2026
भारतीय महिला क्रिकेट संघ (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 5:14 PM IST

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नवी दिल्ली Asian Games 2026 : या महिन्यात दुबईमध्ये विक्रमी आठव्यांदा महिला टी-20 आशिया कप जिंकल्यानंतर, भारतीय क्रिकेट संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. नॉकआऊट फॉरमॅटमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेत आठ संघ सहभागी होत आहेत. चौथ्या उपांत्यपूर्व फेरीत भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा सामना जपानशी होईल. भारतानं 2022 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला क्रिकेटमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं होतं. यावेळीही संघाला एक प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. सर्व सामने टी-20 फॉरमॅटमध्ये खेळले जात आहेत.

पाकिस्तान आणि बांगलादेश उपांत्य फेरीत : भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील प्रवास सुरु होणार आहे. बांगलादेश आणि पाकिस्तान आधीच उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. बांगलादेश विरुद्ध चीन सामना पावसामुळं रद्द झाल्यानं, बांगलादेश संघानं आपल्या श्रेष्ठ रँकिंगच्या आधारावर पुढील फेरीत प्रवेश केला. पाकिस्तान आणि थायलंड यांच्यात सामना खेळला गेला, तोही पावसामुळं थांबवण्यात आला आणि 11 षटकांपर्यंत कमी करण्यात आला. पाकिस्ताननं कसाबसा शेवटच्या षटकात सामना जिंकून अंतिम चारमध्ये प्रवेश केला.

कधी होणार सामना : भारतीय क्रिकेट संघ शुक्रवारी जपानचा सामना करेल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता सुरु होईल. सामना अर्धा तास आधी, म्हणजेच सकाळी 10:00 वाजता सुरु होईल. त्याच दिवशी, 18 सप्टेंबर रोजी, पहिला सामना सकाळी 5:30 वाजता सुरु होईल, ज्यामध्ये श्रीलंका आणि मलेशिया एकमेकांविरुद्ध खेळतील.

भारतीय महिला संघ जिंकल्यास उपांत्य फेरीत : भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका हे संघ थेट उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. एक सामना जिंकल्यास ते उपांत्य फेरीत पोहोचतील. जर भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला, तर त्यांचा सामना मंगळवार, 22 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. विजयामुळं भारताचं पदक निश्चित होईल आणि त्यानंतर संघ अंतिम सामना खेळेल.

भारत विरुद्ध जपान सामना कुठं पाहायचा : भारत विरुद्ध जपान महिला क्रिकेट संघांमधील हा आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कद्वारे टीव्हीवर पाहू शकता. तसंच, जर तुम्हाला हे सामने स्मार्ट टीव्ही किंवा मोबाईलवर पाहायचे असतील, तर त्यासाठी तुम्हाला सोनी लिव्ह ॲपवर जावं लागेल.

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ASIAN GAMES 2026 CRICKET MATCH
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