भारतासह 'हे' संघ सेमीफायनलमध्ये; 30 चेंडूत प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत केल्यानंतर टीम इंडिया कोणाविरुद्ध भिडणार?
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये आज भारत आणि जपान महिला क्रिकेट संघात उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खेळवण्यात आला. यात भारतानं एकतर्फा विजय मिळवला.
Published : September 18, 2026 at 12:25 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये आज भारत आणि जपान महिला क्रिकेट संघात उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियानं अपेक्षेप्रमाणं निर्विवाद वर्चस्व राखत सहज विजय मिळवला. यासह भारतीय संघानं सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित केलं असून त्यांचा सामना आता बांगलादेशविरुद्ध होणार आहे. सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना जपाननं आपल्या सर्व विकेट गमावल्या आणि केवळ 57 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं अवघ्या 5 षटकांत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 59 धावा करत आरामात विजय मिळवला. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघाला सुवर्णपदकाचा दावेदार मानलं जात आहे.
𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 👏👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 18, 2026
A convincing 8️⃣-wicket win for #TeamIndia in the quarter-final to seal a spot in the final four 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/MIoR07Vyms #AsianGames pic.twitter.com/UANuW4ThHW
श्री चरणी पुन्हा चमकली : जगातील नंबर एक टी-20 गोलंदाज श्री चरणीनं या सामन्यात शानदार गोलंदाजी केली. जपानला तिच्या पहिल्या षटकात 9 धावा करता आल्या, पण पुढच्या तीन षटकांत त्यांनी फक्त एक धाव दिली. या दरम्यान तिनं दोन निर्धाव षटकं टाकली आणि चार फलंदाजांना बाद केलं. तिच्या भेदक गोलंदाजीमुळं जपानला सर्वोत्तम प्रयत्न करुनही 20 षटकं फलंदाजी करता आली नाही आणि 19.5 षटकांत त्यांचा संघ सर्वबाद झाला. श्री चरणी व्यतिरिक्त शेफाली वर्मानं दोन बळी घेतले. श्रेयंका पाटील आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. तर जपानचे दोन फलंदाज धावबाद झाले.
शेफालीच्या 15 चेंडूंमध्ये 40 धावा : 58 धावांचं सोपं लक्ष्य समोर असताना भारतानं आपल्या युवा खेळाडूंना फलंदाजीची संधी देण्याचा निर्णय घेतला. जी. कमलिनीनं शेफाली वर्मासोबत डावाची सुरुवात केली. शेफालीनं पहिल्याच षटकापासून जपानच्या गोलंदाजांना चोपायला सुरुवात केली. मात्र, जी. कमलिनी शून्यावर बाद झाली. तिच्यानंतर आलेल्या भारती फुलमाळीलाही फार काही करता आलं नाही आणि ती 6 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतली. अखेरीस, ऋचा घोषनं शेफालीसोबत सामना संपवला. शेफालीनं 15 चेंडूंमध्ये 6 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं 40 धावा केल्या. तर, ऋचानं 6 चेंडूंमध्ये 2 चौकारांच्या मदतीनं 12 धावा केल्या.
India breeze past hosts Japan to book their place in the Asian Games semi-finals 🔥— ICC (@ICC) September 18, 2026
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जपानच्या डावात फक्त 3 चौकार : या डावात सर्व जपानी फलंदाज मिळून फक्त 3 चौकार मारु शकले आणि त्यांनी मिळून एकही षटकार मारला नाही. भारताच्या तुलनेत, भारतीय संघासाठी शेफाली वर्मानं पहिल्याच षटकात 4 चौकार मारले. जपानचा स्तर भारताच्या जवळपासही नाही. त्यामुळं, भारतीय संघ हा सामना सहज जिंकेल असं आधीच मानलं जात होतं, परंतु जपान कोणताही प्रतिकार करु शकला नाही. सर्वोच्च धावसंख्या 25 होती, जी आयकानं 47 चेंडूंचा सामना करुन केली. तिच्या व्यतिरिक्त फक्त हरुनालाच दुहेरी आकडा गाठता आला, जिनं 10 धावा केल्या.
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