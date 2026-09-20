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शेफालीचं विक्रमी पहिलं शतक! टीम इंडिया गोल्ड मेडल जिंकण्यापासून एक पाऊल दूर

आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील महिला क्रिकेट स्पर्धेच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारतीय संघाचा सामना बांगलादेशविरुद्ध झाला. या सामन्यात भारतानं बांगलादेशला 114 धावांनी एकतर्फा पराभूत केलं.

INDW vs BANW Semifinal
शेफालीचं विक्रमी पहिलं शतक (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 3:04 PM IST

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आयची-नागोया (जपान) INDW vs BANW Semifinal : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील महिला क्रिकेट स्पर्धेच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारतीय संघाचा सामना बांगलादेशविरुद्ध झाला. या सामन्यात भारतानं बांगलादेशला 114 धावांनी एकतर्फा पराभूत करुन रौप्य पदक निश्चित करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता भारतीय संघ सुवर्णपदकासाठी अंतिम सामन्यात बांगलादेशचा सामना करेल. या उपांत्य सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 20 षटकांत 4 गडी गमावून 195 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, बांगलादेशचा संघ 15.4 षटकांत 81 धावांवर सर्वबाद झाला.

शेफाली वर्माचं शानदार शतक : शेफाली वर्मानं बांगलादेशविरुद्ध शानदार फलंदाजी करत एक उत्कृष्ट शतक झळकावलं. तिनं शेवटच्या चेंडूवर 1 धाव घेत 49 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 9 षटकारांसह आपल्या 100 धावा पूर्ण केल्या. ती शेवटपर्यंत नाबाद राहिली. व्हाईट-बॉल क्रिकेटमधील हे तिचं पहिलंच शतक असून, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शतक झळकावणारी ती पहिली खेळाडू ठरली आहे. तिच्या व्यतिरिक्त, भारतासाठी स्मृती मंधानानं 37 धावा (19 चेंडू) आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 40 धावा (33 चेंडू) केल्या. दरम्यान, कमलिनला केवळ 3 धावा, ऋचा घोषला 2 धावा करता आल्या आणि भारती फुलमाळी 9 धावांवर नाबाद राहिली. बांगलादेशसाठी मरुफा अख्तर, शंजिदा अख्तर, रबिया खान आणि नाहिदा अख्तर यांनी प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली.

नंदिनी शर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांची घातक गोलंदाजी : भारतानं दिलेल्या 196 धावांचा पाठलाग करताना बांगलादेशची सुरुवात खराब झाली. दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर झुएरिया फिरदौस शून्यावर बाद झाल्यानं संघाला पहिला धक्का बसला. त्यानंतर, सातत्यानं विकेट्स पडत राहिल्या. सलामीवीर दिलिरा अख्तर, शर्मिन अख्तर (10 धावा) आणि सुलताना खातून (12 धावा) यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही फलंदाजाला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. दिलीरा 23 चेंडूंमध्ये 27 धावा करुन बाद झाली. या खेळीत तिनं चार चौकार आणि एक षटकार मारला. उर्वरित फलंदाज क्रीजवर टिकू शकले नाहीत. भारताकडून नंदिनी शर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले.

अंतिम सामना 22 सप्टेंबर रोजी होणार : तत्पुर्वी पहिल्या उपांत्य सामन्यात श्रीलंकेनं पाकिस्तानला आठ गडी राखून पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. आता सुवर्णपदकासाठी अंतिम सामन्यात भारत आणि श्रीलंका एकमेकांविरुद्ध खेळतील. हा सामना 22 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. विजयी संघाला सुवर्णपदक मिळेल, तर पराभूत संघाला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागेल. तर कांस्यपदकासाठी पाकिस्तानचा सामना बांगलादेशशी होईल.

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TAGGED:

INDW VS BANW SEMIFINAL
भारतीय महिला क्रिकेट संघ विजयी
भारतीय महिला संघ पदकापासून दूर
टीम इंडिया गोल्ड मेडल जिंकणार
INDIA FACE SRI LANKA GOLD MEDAL

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