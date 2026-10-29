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टीम इंडियानं 17 ओव्हरमध्येच जिंकला ODI सामना, मालिकेतही क्लीन स्वीप; वैष्णवीच्या 2 मॅचमध्ये 9 विकेट

भारतीय महिला क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेत शानदार कामगिरी करत 3-0 नं निर्भेळ विजय मिळवला.

India Clean Sweep Zimbabwe
टीम इंडियानं 17 ओव्हरमध्येच जिंकला ODI सामना (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2026 at 10:25 AM IST

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वडोदरा India Clean Sweep Zimbabwe : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेत शानदार कामगिरी करत 3-0 नं निर्भेळ विजय मिळवला. टीम इंडियानं तिसऱ्या आणि अंतिम वनडे सामन्यात झिम्बाब्वेचा 8 गडी राखून पराभव केला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या झिम्बाब्वेचा संघ भारतीय गोलंदाजांसमोर टिकू शकला नाही आणि 39.5 षटकांत केवळ 131 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघानं अवघ्या 17 षटकांत केवळ 2 गडी गमावून 132 धावांचं लक्ष्य सहज गाठलं.

वैष्णवी शर्माच्या 5 विकेट, झिम्बाब्वेचा डाव 131 धावांवर संपुष्टात : प्रथम गोलंदाजी करताना भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच झिम्बाब्वेवर दबाव कायम ठेवला. वैष्णवी शर्मानं भारतासाठी भेदक गोलंदाजी करत आपल्या 10 षटकांत 39 धावा देऊन 5 बळी घेतले. तिला साथ देताना, क्रांती गौडनं 7 षटकांत 23 धावा देऊन 2 बळी घेतले, तर शायली शदघरेनं टिच्चून गोलंदाजी करत 6 षटकांत केवळ 11 धावा देऊन 2 बळी घेतले. भारतीय गोलंदाजांच्या या शिस्तबद्ध कामगिरीमुळं पाहुणा संघ पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला.

शेफाली वर्मा प्रतिका रावलच्या आक्रमक फलंदाजीमुळं 17 षटकांत विजय : झिम्बाब्वेनं दिलेल्या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली, पहिल्याच चेंडूवर यास्तिका भाटिया शून्यावर बाद झाली. त्यानंतर प्रतिका रावल आणि हरलीन देओल यांनी डाव सावरला. प्रतिकानं 56 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 3 षटकारांसह 59 धावांची शानदार खेळी केली. यानंतर क्रीजवर आलेल्या शेफाली वर्मानं आक्रमक फलंदाजी करत केवळ 26 चेंडूंमध्ये नाबाद 51 धावा केल्या. शेफालीनं आपल्या वादळी खेळीत सहा चौकार आणि तीन षटकार ठोकत, 17 व्या षटकातच संघाला दणदणीत विजय मिळवून दिला.

टी-20 आणि वनडे मालिकांमध्ये भारताचा एकहाती विजय : वनडे मालिकेपूर्वी, भारतीय महिला संघानं टी-20 मालिकाही 3-0 नं जिंकली होती. त्यामुळं, भारत दौऱ्यावर तीन टी-20 आणि तीन वनडे सामने गमावल्यानंतर झिम्बाब्वेला रिकाम्या हातानं परतावं लागत आहे. जरी निकाल झिम्बाब्वेच्या बाजूनं लागले नसले तरी, विश्वविजेत्या भारतीय संघाविरुद्ध खेळणं त्यांच्या संघासाठी एक मौल्यवान अनुभव ठरला असेल.

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TAGGED:

INDIA CLEAN SWEEP ZIMBABWE
वैष्णवीच्या 2 मॅचमध्ये 9 विकेट
17 ओव्हरमध्येच जिंकला ODI सामना
भारतीय महिला क्रिकेट संघ
भारताचा झिम्बाब्वेविरुद्ध विजय

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