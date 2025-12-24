ETV Bharat / sports

शेफाली वर्माच्या वादळात श्रीलंकन संघ नेस्तनाबूत; 12 षटकांतच भारतानं सामना जिंकत मालिकेतही घेतली आघाडी

शेफाली वर्माच्या स्फोटक फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या जोरावर भारतीय महिला संघानं दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव केला.

India Beat Sri Lanka
शेफाली वर्माच्या वादळात श्रीलंकन संघ नेस्तनाबूत (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
विशाखापट्टणम India Beat Sri Lanka : शेफाली वर्माच्या स्फोटक फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या जोरावर भारतीय महिला संघानं दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव केला. विशाखापट्टणम इथं नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेला 128/9 वर रोखलं. यानंतर माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतानं फक्त 11.5 षटकांत 129 धावा करुन 3 विकेट्सनं सामना जिंकला. शेफाली वर्मानं नाबाद 69 धावा केल्या. विशेष म्हणजे 120 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हा भारताचा सर्वात जलद पाठलाग होता. भारतीय महिला संघानं 2020 पासून श्रीलंकेविरुद्ध खेळलेल्या 11 टी-20 सामन्यांपैकी नऊ सामने जिंकले आहेत. 2014 मध्ये श्रीलंकेनं भारतात भारताविरुद्ध शेवटचा टी-20 सामना जिंकला होता.

शेफालीची स्फोटक फलंदाजी : लक्ष्याचा पाठलाग करताना, स्मृती मंधानासह डावाची सुरुवात करणाऱ्या शेफाली वर्मानं सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी केली. मंधानाच्या (14) रुपात भारताला सुरुवातीचा धक्का बसला, परंतु शेफालीची स्फोटक फलंदाजी सुरुच राहिली. जेमिमा रॉड्रिग्ज (26) सोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 58 धावांची भागीदारी केल्यानंतर, शेफालीनं फक्त 27 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं. शेफालीनं हरमनप्रीत कौरसोबत 41 धावा जोडल्या. कर्णधार हरमन विजयाच्या उंबरठ्यावर असताना बाद झाली, त्यानंतर शेफालीनं विजयी धावा काढल्या. शेफालीनं तिच्या 34 चेंडूंच्या डावात 11 चौकार आणि एक षटकार मारला. तिनं 200 च्या वर स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी केली.

गोलंदाजांची दमदार कामगिरी : पहिल्या सामन्याप्रमाणे, या सामन्यातही भारताची गोलंदाजी उत्कृष्ट होती. नाणेफेक जिंकल्यानंतर कर्णधाराचा प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय गोलंदाजांनी योग्य सिद्ध केला. श्रीलंकेनं 15 षटकांत फक्त तीन विकेट गमावल्या असल्या तरी, भारतीय गोलंदाजांनी घट्ट पकड ठेवली आणि ते सहज धावा देत नव्हते. गोलंदाजीव्यतिरिक्त, संघाचं क्षेत्ररक्षण देखील उत्कृष्ट होते, तीन फलंदाज धावबाद झाले. श्री चरणी आणि वैष्णवी शर्मा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या, तर क्रांती गौड आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

श्रीलंकेची फलंदाजी अपयशी : श्रीलंकेचे फलंदाज भारतीय गोलंदाजांसमोर निष्प्रभ ठरले. कर्णधार चामारी अटापट्टू (31) आणि हर्षिता समरविक्रमा (33) यांनी काही चांगल्या धावा केल्या, पण त्याही जास्त काळ क्रीजवर टिकू शकल्या नाहीत. हसिनी परेरानं 22 धावांचं योगदान दिलं. याशिवाय, संघाचे उर्वरित फलंदाज पूर्णपणे अपयशी ठरले.

पुढील सामना कधी होणार? : यानंतर आता 26 डिसेंबर रोजी पुढील सामन्यात दोन्ही संघ एकमेकांसमोर येतील. हा सामना तिरुवनंतपुरममध्ये खेळला जाईल. टीम इंडिया हा सामना जिंकून मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना जिंकण्यासाठी भारताला पुन्हा एकदा त्यांच्या गोलंदाजांवर अवलंबून राहावं लागेल.

