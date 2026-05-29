T20 विश्वचषकापूर्वी टीम इंडियाचा धमाका; इंग्रजांचा घरच्या मैदानावर दारुण पराभव
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं मोठी छाप पाडली आहे. महिला टी-20 विश्वचषक अवघ्या काही दिवसांवर आला असून, त्यापूर्वीची अंतिम मालिका सध्या सुरु आहे.
Published : May 29, 2026 at 9:11 AM IST
चेम्सफोर्ड INDW vs ENGW 1st T20I : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं मोठी छाप पाडली आहे. महिला टी-20 विश्वचषक अवघ्या काही दिवसांवर आला असून, त्यापूर्वीची अंतिम मालिका सध्या सुरु आहे. भारतीय महिला संघानं या मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यात इंग्लंडच्या महिला संघाचा पराभव केला. भारतीय संघानं पहिल्यांदाच संधी दिलेल्या युवा खेळाडूही या सामन्यात यशस्वी ठरल्या आहेत. मालिकेत अजून दोन सामने बाकी असून, संघ ते जिंकून वाढलेल्या मनोबलानं आयसीसी स्पर्धेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौर खेळत नव्हती आणि स्मृती मंधानाने संघाची धुरा सांभाळली.
A confident outing from India in their build-up to the #T20WorldCup— ICC (@ICC) May 28, 2026
पहिल्या टी-20 सामन्यात इंग्लंडचा 38 धावांनी पराभव : 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघ आणि इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली जात आहे. भारतानं या मालिकेतील पहिला सामना 38 धावांनी जिंकला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं आपल्या निर्धारित 20 षटकांत सात गडी गमावून 188 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, इंग्लंड 20 षटकांत 8 गडी गमावून केवळ 150 धावाच करु शकला. अशाप्रकारे भारतानं पहिला सामना जिंकला. मालिकेतील दुसरा सामना 30 मे रोजी आणि तिसरा सामना 2 जून रोजी खेळला जाईल. यानंतर, भारतीय संघ आयसीसी टी-20 विश्वचषकासाठी मैदानात उतरेल, ज्यात पहिला सामना पाकिस्तानविरुद्ध खेळला जाईल.
A 𝙅𝙚𝙢 of a knock to set up the win! 💎@JemiRodrigues' match-winning performance under pressure earns her a well-deserved POTM 👏👏— BCCI Women (@BCCIWomen) May 28, 2026
यास्तिका भाटिया आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज यांची उत्कृष्ट खेळी : या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. हरमनप्रीत कौरच्या अनुपस्थितीत संघाचं नेतृत्व करणारी स्मृती मंधाना खातं न उघडताच पहिल्याच चेंडूवर बाद झाली. त्यानंतर शेफाली वर्मा 3 चेंडूंमध्ये 2 धावा करुन बाद झाली. त्यानंतर यास्तिका भाटिया आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि एक मजबूत भागीदारी रचून संघाला संकटातून बाहेर काढलं. भाटियानं 40 चेंडूंमध्ये नऊ चौकार आणि एका षटकारासह 54 धावा केल्या. तर जेमिमा रॉड्रिग्जनं केवळ 40 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि एका षटकारासह 69 धावा केल्या. अखेरीस, दीप्ती शर्मानं 13 चेंडूंमध्ये 22 धावा करुन संघाला एक चांगली धावसंख्या उभारण्यास मदत केली.
A brilliant start to the tour! 👏#TeamIndia wrap up a fantastic 3️⃣8️⃣-run victory at Chelmsford to go 1-0 up in the series 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) May 28, 2026
नंदिनी शर्माचे तीन बळी : इंग्लंडकडून, एमी जोन्स वगळता कोणताही फलंदाज धावा करु शकला नाही. जोन्सनं 48 चेंडूंमध्ये 67 धावा केल्या, पण तिला इतर कोणत्याही फलंदाजाची साथ मिळाली नाही. भारताकडून, नंदिनी शर्मानं तीन बळी घेतले, तर क्रांती गौंडनं दोन बळी घेतले. श्रीचरणी आणि दीप्ती शर्मा यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला. भारत आता 30 मे रोजी होणारा दुसरा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल.
