बांगलादेशविरुद्ध टीम इंडियाचा सहज विजय; सेमी-फायनलसाठी दावेदारी मजबूत
महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारतीय महिला संघानं बांगलादेशचा सहज पराभव केला. 'अ' गटातील हा सामना मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं खेळला गेला.
Published : June 25, 2026 at 10:57 PM IST
मँचेस्टर INDW vs BANW : महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारतीय महिला संघानं बांगलादेशचा सहज पराभव केला. 'अ' गटातील हा सामना मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं खेळला गेला. सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना बांगलादेशनं 8 गडी गमावून 136 धावा केल्या. भारतीय संघानं 17 व्या षटकात 5 गडी राखून सामना जिंकला. महिला टी-20 विश्वचषकातील भारताचा हा दुसरा सर्वात मोठा धावांचा पाठलाग आहे. हरमनप्रीत कौरच्या संघानं चार सामन्यांतील आपला तिसरा विजय मिळवला. भारत 6 गुणांसह 'अ' गटात दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर बांगलादेशचा चार सामन्यांतील हा दुसरा पराभव आहे.
अखेरच्या षटकांत बांग्लादेशच्या फलंदाजी घसरली : या सामन्यात बांगलादेशची सुरुवात खराब झाली आणि 8 धावांवर त्यांना पहिला धक्का बसला. दिलारा अख्तर 4 धावांवर बाद झाली. त्यानंतर झुरैया फिरदौस आणि सोभना मोस्तारी यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 51 धावा जोडल्या. ही भागीदारी 41 चेंडूंमध्ये पूर्ण झाली. फिरदौस 59 धावांवर बाद झाली. फिरदौसनं 31 चेंडूंमध्ये 33 धावा केल्या. मोस्तारी 79 धावांवर तिसरी विकेट म्हणून बाद झाली. तिनं 26 चेंडूंमध्ये 22 धावा केल्या. भारतीय क्षेत्ररक्षकांनी त्या दोघींना चार जीवदान दिलं.
यानंतर कर्णधार आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज निगार सुलतानानं डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. सुलतानानं 27 चेंडूंमध्ये 32 धावा केल्या. सुलताना 106 धावांवर चौथ्या विकेटसाठी बाद झाली. डावाच्या अखेरीस बांगलादेशनं झटपट विकेट गमावल्या, ज्यामुळं 20 षटकांत धावसंख्या 136/8 झाली. बांगलादेशनं डावाच्या शेवटच्या 13 चेंडूंमध्ये आपल्या शेवटच्या चार विकेट गमावल्या. भारतासाठी राधा यादवनं शानदार गोलंदाजी करत 4 षटकांत 28 धावा देऊन 3 बळी घेतले. श्री चरणीनं 2 बळी घेतले.
शेफाली वर्मा सामनावीर : शेफाली वर्मानं भारतीय संघाला स्फोटक सुरुवात करुन दिली, पण स्मृती मंधाना अवघ्या 8 धावांवर बाद झाली. पॉवरप्लेमधील शेफालीच्या वेगवान खेळीनं भारतीय संघाला 63 धावांपर्यंत पोहोचवलं. शेफालीनं 29 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. 53 धावा करून ती बाद झाली. आपल्या 34 चेंडूंच्या खेळीत शेफालीनं 8 चौकार आणि एक षटकार मारला. यास्तिका भाटियानं 23 आणि ऋचा घोषनं 10 धावा केल्या. जेमिमा रॉड्रिग्जनं अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये 26 धावा करून संघाला विजयाच्या जवळ नेले. दीप्ती शर्मानं 19 चेंडू शिल्लक असताना चौकार मारून भारताला विजय मिळवून दिला.
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