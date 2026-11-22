भारत-न्यूझीलंड सामना ड्रॉ! भारतानं जिंकली मालिका
भारतीय पुरुष हॉकी संघानं न्यूझीलंडविरुद्धची तीन सामन्यांची 'भारत-न्यूझीलंड क्रीडा ऐक्य शतक' मालिका 1-0 नं जिंकली.
Published : November 22, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई IND vs NZ Hockey Series : भारतीय पुरुष हॉकी संघानं न्यूझीलंडविरुद्धची तीन सामन्यांची 'भारत-न्यूझीलंड क्रीडा ऐक्य शतक' मालिका 1-0 नं जिंकली. रविवारी झालेल्या तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यात यजमान न्यूझीलंडविरुद्ध 2-2 अशी बरोबरी साधत भारतानं संपूर्ण मालिकेत आपला अपराजित फॉर्म कायम ठेवला. भारतानं 19 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या पहिल्या सामन्यात 3-2 असा विजय मिळवून मालिकेची सुरुवात केली होती. त्यानंतर दुसरा आणि तिसरा सामना 2-2 अशा बरोबरीत संपला.
SERIES WIN FOR INDIA! 🇮🇳🏆 The Indian Men’s Hockey Team played out a 2-2 draw against hosts New Zealand in the third match of the 2026 India/New Zealand Century of Sporting Unity Event, sealing the three-match series 1-0! 👏🔥 A strong finish to the series in Auckland! 🏑🤝 #HockeyIndia #IndiaKaGame #INDvNZ— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026
पहिल्या सत्रात भारताची आघाडी : यजमान न्यूझीलंडनं सामन्याची सुरुवात आक्रमकपणे केली. नवव्या मिनिटाला डायलन थॉमसनं पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करुन संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. मात्र, भारतानं लवकरच पुनरागमन केलं. कर्णधार संजयनं 16व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला. दोन मिनिटांनंतर, 18व्या मिनिटाला कार्ती सेल्वमनं एक शानदार मैदानी गोल करुन भारताला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर भारतीय संघानं आपली आघाडी कायम ठेवली आणि सामन्याच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत ती टिकवून ठेवली.
A HARD-FOUGHT DRAW! 🇮🇳🤝🇳🇿 The Indian Men’s Hockey Team battled it out with hosts New Zealand in the second match of the 2026 India/New Zealand Century of Sporting Unity Event, earning a 2-2 draw! 👏 All eyes on the final match as India looks to finish the three-match series on a winning note! 🏑🔥 Image Credit: bwmedianz #HockeyIndia #IndiaKaGame #INDvNZ— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 21, 2026
न्यूझीलंडनं 55व्या मिनिटाला बरोबरी साधली : न्यूझीलंडनं सामन्याच्या 55व्या मिनिटाला पुनरागमन करत 2-2 अशी बरोबरी साधली. बेंजी कल्हेननं मैदानी गोल करुन यजमान संघाला बरोबरी साधून दिली. दोन्ही संघांनी शेवटच्या मिनिटांमध्ये निर्णायक गोल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणालाही यश आलं नाही आणि सामना 2-2 असा बरोबरीत संपला.
क्रीडा संबंधांच्या 100 वर्षांचा उत्सव : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ही तीन सामन्यांची मालिका दोन्ही देशांमधील क्रीडा संबंधांच्या 100 वर्षांच्या स्मरणार्थ आयोजित करण्यात आली होती. दोन्ही देशांमधील क्रीडा संबंध 1926 मध्ये सुरु झाले, जेव्हा मेजर ध्यानचंद यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय लष्कराच्या हॉकी संघानं न्यूझीलंडचा दौरा केला होता. या शताब्दी सोहळ्याचा उद्देश दोन्ही देशांच्या सामायिक क्रीडा इतिहासाचा उत्सव साजरा करणे आणि हॉकी संबंध अधिक दृढ करणे हा होता.
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