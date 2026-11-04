पहिल्या वनडेत भारताचा विजय
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला वनडे सामना ऑकलंडमध्ये खेळवला गेला. यात भारतानं विजय मिळवला.
Published : November 4, 2026 at 3:10 PM IST
ऑकलंड IND vs NZ 1st ODI : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच वनडे सामन्यांची मालिका सुरु झाली आहे. यातील पहिला वनडे सामना ऑकलंडमध्ये खेळवला गेला. पावसामुळं प्रभावित झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघानं 5 विकेटनं सहज विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, न्यूझीलंडनं 40.2 षटकांत सर्वबाद 185 धावा केल्या. संघाकडून एकाही फलंदाजानं 50 धावांचा टप्पा ओलांडला नाही. टीम सायफर्टनं संघासाठी सर्वाधिक 38 धावा केल्या. मात्र सामन्यादरम्यान पावसामुळं भारतीय संघाला दिलेलं लक्ष्य दोनदा बदलण्यात आलं. अखेर भारताला 32 षटकांत 143 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं. भारतानं 22.4 षटकांत पाच गडी गमावून या धावा केल्या आणि सामना जिंकला. यासह भारतानं मालिके 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.
कोहलीची दमदार अर्धशतकी खेळी : 186 धावांच्या (सुधारित लक्ष्य 143 धावा) लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. अनुभवी सलामीवीर रोहित शर्मा पहिल्याच षटकात खातं न उघडताच पॅव्हेलियनमध्ये परतला. तो काईल जेमिसनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. पावसाच्या दोन व्यत्ययांदरम्यान, विराट कोहलीनं 35 चेंडूंमध्ये आपलं 80वं वनडे अर्धशतक झळकावलं. त्यानं कर्णधार शुभमन गिल (37) सह दुसऱ्या विकेटसाठी 113 धावांची भागीदारी करत संघाचा विजय सुनिश्चित केला. यानंतर आक्रमक फटका मारण्याच्या नादात तो 74 धावांवर बाद झाला. यानंतर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल आणि नमन धीर यांनी संघाला विजय मिळवून दिला.
A strong start in Auckland as India go 1-0 up in the ODI series 👏 📝: https://t.co/jdZ9ThMt2k https://t.co/qXM7783FZH— ICC (@ICC) November 4, 2026
न्यूझीलंडची खराब फलंदाजी : तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडची फलंदाजी खूपच खराब झाली. संघाकडून 11 फलंदाजांपैकी केवळ पाच जणांनाच दुहेरी आकडा गाठता आला. टिम सायफर्टनं सर्वाधिक 38 आणि डॅरिल मिचेलनं 28 धावा केल्या. मधल्या फळीत ग्लेन फिलिप्सनंही 30 धावा केल्या. जेकब डफीनं 15 धावा केल्या. अखेरीस, ब्लेअर टिकनरनं आक्रमक फलंदाजी केली. त्यानं अवघ्या 23 चेंडूंमध्ये चार षटकार आणि एका चौकारासह 34 धावा केल्या. तो 11व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता. जर ब्लेअरनं ही खेळी केली नसती, तर न्यूझीलंडला 150 धावांचा टप्पा ओलांडणंही कठीण झालं असतं.
भारतीय संघाची दमदार गोलंदाजी : भारतीय संघानं उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलं. अर्शदीप सिंगनं 10 षटकांत 70 धावा देऊन संघाकडून सर्वाधिक चार बळी घेतले. अंशुल कंबोजनं आपल्या 10 षटकांत केवळ 22 धावा देऊन दोन बळी घेत प्रभावित केलं. गुरनूर ब्रारनं 9.2 षटकांत 44 धावा देत तीन बळी घेतले. अक्षर पटेल आणि आकिब नबी यांना एकही बळी मिळाला नाही. नबीनं आपल्या सहा षटकांत 33 धावा दिल्या, तर पटेलनं आपल्या पाच षटकांत केवळ 12 धावा दिल्या.
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