'फायनलही भारतच जिंकेल', टीम इंडियाच्या विजयानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांना विश्वास; सामन्याला अनेक बॉलिवूड अभिनेत्यांची मांदियाळी

आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना गुरुवारी (5 मार्च) भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात खेळला गेला.

Devendra Fadnvis
'फायनलही भारतच जिंकेल', टीम इंडियाच्या विजयानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांना विश्वास (IANS Photo)
मुंबई Devendra Fadnvis : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना गुरुवारी (5 मार्च) भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात खेळला गेला. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात शेवटच्या षटकात भारतीय संघानं सात धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. आता 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम फेरीत भारताचा सामना न्यूझीलंडशी होईल. भारतीय क्रिकेटच्या पंढरीत रंगलेल्या या हाय-व्होल्टेज सामन्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वानखेडेवर हजर राहत उपस्थिती लावली. तसंच अंतिम सामनाही भारतच जिंकेल असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांच्यासह राज्याचे मंत्री नितेश राणे देखील या सामन्याला मैदानात उपस्थित होते. याशिवाय सर्वच क्षेत्रातील दिग्गजांची उपस्थिती होती.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री : सामना संपल्यानंतर वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी भारतीय संघानं विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि तो एक उत्तम सामना असल्याचं म्हटलं. त्यांनी भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीचे कौतुक केलं, तसंच इंग्लंडनंही चांगलं खेळल्याचं मान्य केलं आणि भारत अंतिम सामना जिंकेल असा विश्वास व्यक्त केला. "ही खूप आनंदाची बाब आहे. भारतानं अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. हा एक उत्तम सामना होता. आमच्या खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली. इंग्लंडनंही चांगली कामगिरी केली. भारत अंतिम सामनाही जिंकेल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अनेक सेलीब्रेटीही सामन्याला उपस्थित : या सेमीफायनल सामन्याला बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर, त्याची पत्नी आलिया भट्ट आणि मुलगी रिया कपूरसह उपस्थित होता. आलिया आणि रणबीर व्यतिरिक्त, अनिल कपूर आणि वरुण धवन देखील वानखेडे स्टेडियमवर भारताचा जयजयकार करताना दिसले. यांच्याशिवाय ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, अंबानी कुटुंब, माजी क्रिकेटपटू एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा देखील उपस्थित होते.

ind vs eng semifinal match
सामन्याला अनिल कपूर उपस्थित (IANS Photo)

टीम इंडिया फायनलमध्ये : सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरला. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं 20 षटकांत 253 धावांचा डोंगर उभा केला. संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज संजू सॅमसन होता, त्यानं फक्त 42 चेंडूत 89 धावा केल्या. शिवम दुबेनंही 25 चेंडूत 43 धावा करत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. प्रत्युत्तरादाखल इंग्लंडच्या फलंदाजांनीही चमकदार फलंदाजी केली पण शेवटी त्यांना 7 धावांनी विजयापासून दूर राहावं लागलं. या विजयासह भारतानं चौथ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

संपादकांची शिफारस

