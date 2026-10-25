भारत-पाकिस्तान पुढील महिन्यात पुन्हा भिडणार; ACC नं केली मोठी घोषणा
क्रिकेट चाहते आशिया कपमधील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याची नेहमीच आतुरतेनं वाट पाहत असतात. आता, हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा एकदा एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत.
Published : October 25, 2026 at 12:14 PM IST
दोहा IND vs PAK Cricket Match : क्रिकेट चाहते आशिया कपमधील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याची नेहमीच आतुरतेनं वाट पाहत असतात. आता, हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा एकदा एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. आशियाई क्रिकेट परिषदेनं (ACC) रायझिंग स्टार आशिया कप 2026 चं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. कतारमधील दोहा इथं होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघांना एकाच गटात ठेवण्यात आले आहे. दोन्ही संघांमधील सामना 22 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल.
भारताच्या गटात कोणते संघ : ही स्पर्धा 19 ते 29 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजित केली जाईल. भारत आणि पाकिस्तान व्यतिरिक्त, नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचाही या गटात समावेश आहे. दोन्ही संघांमधील सामना वेस्ट एंड पार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. चाहते हा सामना बारकाईनं पाहतील, कारण यामुळं भारत आणि पाकिस्तानच्या युवा खेळाडूंना आपली प्रतिभा दाखवण्याची एक उत्तम संधी मिळेल.
Last edition was a blockbuster and Qatar is ready for another round of fireworks 🧨 𝐓𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐌𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝐑𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 ⭐ #ACC https://t.co/rCZGF9JCYI— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 24, 2026
पुढील महिन्यात होणार स्पर्धा : रायझिंग स्टार आशिया कपमध्ये संघ सहसा त्यांच्या 'अ' संघांसह सहभागी होतात. युवा आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली क्षमता सिद्ध करण्याची संधी देणं हा या स्पर्धेचा उद्देश आहे. स्पर्धेतील बहुतेक सामने वेस्ट एंड पार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवले जातील, तर काही सामने दोहा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (UDST) क्रिकेट मैदानावर खेळले जातील.
भारताचे सामने कधी होणार : या स्पर्धेची सुरुवात 19 नोव्हेंबर रोजी बांगलादेश आणि हाँगकाँग यांच्यातील सामन्यानं होईल. त्याच दिवशी श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातही सामना होईल. भारत 20 नोव्हेंबर रोजी नेपाळविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल, त्यानंतर 22 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानशी सामना होईल. भारतीय संघ आपला शेवटचा गट फेरीतील सामना 24 नोव्हेंबर रोजी युएईविरुद्ध खेळेल. उपांत्य फेरीचे सामने 26 आणि 27 नोव्हेंबर रोजी खेळले जातील, तर अंतिम सामना 29 नोव्हेंबर रोजी होईल. विजेतेपदाचा सामना वेस्ट एंड पार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर आयोजित केला जाईल.
पाकिस्तान 'अ' संघानं जिंकलं होतं मागील विजेतेपद : मागील हंगामात विजेतेपदाच्या सामन्यात पाकिस्तान 'अ' आणि बांगलादेश 'अ' या दोन्ही संघांनी 125 धावा केल्या होत्या, ज्यामुळं सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. पाकिस्ताननं दबावाखाली चांगली कामगिरी करुन ट्रॉफी जिंकली. आता, 2026 च्या आवृत्तीत, भारत 'अ' संघासमोर आपल्या मागील कामगिरीला मागं टाकण्याचं आव्हान असेल. 22 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्धचा सामना भारतासाठी विशेषतः महत्त्वाचा असेल. मात्र विजेतेपदापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतीय खेळाडूंना गट फेरी, उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यात सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल.
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