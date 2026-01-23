ETV Bharat / sports

विजयी मालिका कायम ठेवण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कशी असेल प्लेइंग-11?

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज खेळवला जाणार आहे.

IND vs NZ 2nd T20I
विजयी मालिका कायम ठेवण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 7:07 AM IST

रायपूर IND vs NZ 2nd T20I : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज, शुक्रवार, 23 जानेवारी रोजी रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. मालिकेतील पहिला सामना 48 धावांनी जिंकून टीम इंडियानं मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. आज सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ मालिकेत आघाडी दुप्पट करण्याचा प्रयत्न करेल, तर मिशेल सँटनरचा न्यूझीलंड मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल. पहिल्या सामन्यात भारतानं प्रथम फलंदाजी करताना 238 धावा केल्या होत्या, प्रत्युत्तरात न्यूझीलंड 190 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला होता.

रायपूरची खेळपट्टी कशी असेल : रायपूरमध्ये खेळला जाणारा हा दुसरा टी-20 सामना आहे. यापूर्वी 1 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या मैदानावरील पहिल्या सामन्यात भारतानं ऑस्ट्रेलियाला 20 धावांनी पराभूत केलं होतं. फिरकीपटू अक्षर पटेल आणि रवी बिश्नोई यांनी त्या सामन्यात दमदार गोलंदाजी केली होती. तो सामना 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात विजय मिळवण्यापूर्वीचा होता आणि तेव्हापासून भारतानं त्यांची आक्रमक फलंदाजी लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. जर त्यांनी पुन्हा एकदा प्रथम फलंदाजी केली आणि अभिषेक शर्मा किंवा दुसरा भारतीय फलंदाज शानदार खेळी करत असेल, तर न्यूझीलंडसाठी हे आणखी एक कठीण आव्हान असू शकते. अलीकडेच, डिसेंबर 2025 मध्ये, या मैदानावर एक वनडे सामना खेळला गेला ज्यामध्ये भारतानं 358 धावा केल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेनं त्याचा पाठलाग केला होता.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : न्यूझीलंडनं भारतीय संघाला टी-20 सातत्यानं आव्हान दिलं आहे. मात्र, टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, भारतीय संघ न्यूझीलंडवर थोडासा आघाडीवर आहे. या दोघांनी आतापर्यंत 26 सामने खेळले आहेत. भारतानं त्यापैकी 15 जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडनं 10 जिंकले आहेत. भारताच्या 14 विजयांपैकी दोन सुपर ओव्हरमध्ये आले आहेत. 2020 च्या न्यूझीलंड दौऱ्यादरम्यान, भारतानं सुपर ओव्हरमध्ये सलग दोन सामने जिंकले. दोन्ही संघांमधील एक सामना बरोबरीत सुटला. जर आपण घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध भारतीय संघाच्या हेड-टू-हेड सामन्यांच्या रेकॉर्डवर नजर टाकली तर त्यांनी 12 पैकी आठ सामने जिंकले आहेत, तर चार सामन्यांमध्ये पराभव पत्करला आहे.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि न्यूझीलंडमधील दुसरा टी-20 सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. याचा टॉस अर्धा तास आधी, संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल. स्टार स्पोर्ट्स भारत आणि न्यूझीलंडमधील टी-20 मालिकेचं प्रसारण करत आहे. चाहते स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर सामना पाहू शकतील. याव्यतिरिक्त, सामन्याचं थेट प्रक्षेपण जिओ हॉटस्टार अॅपवर उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहिले तीन टी-20), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंह, जसप्रित बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई
  • न्यूजीलंड : मिशेल सेंटनर (कर्णधार), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढी.

