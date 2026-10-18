भारत झिम्बाब्वे दुसरा टी20: सामन्यासह मालिका जिंकण्याच्या प्रयत्नात टीम इंडिया उतरणार मैदानात
भारत आणि झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जात आहे. यातील दुसरा सामना आज खेळवला जाणार आहे.
Published : October 18, 2026 at 2:54 PM IST
रायपूर INDW vs ZIMW 2nd T20I : भारत आणि झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जात आहे. स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं पहिल्या सामन्यात शानदार कामगिरी करत 4 गडी राखून विजय मिळवला. परिणामी, दुसरा सामना निर्णायक ठरणार आहे. हा सामना जिंकत, मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. तर दुसरीकडे, झिम्बाब्वे विजय मिळवून मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल.
पहिल्या सामन्यात भारताचा विजय : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना यजमान संघानं एकतर्फी जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना, झिम्बाब्वेनं 5 गडी गमावून 114 धावा केल्या आणि भारतासमोर 115 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, झिम्बाब्वेनं केवळ 15.4 षटकांत लक्ष्य पूर्ण केलं आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. अशा परिस्थितीत, स्मृती मंधाना आणि तिच्या संघाला दुसरा सामना जिंकून मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल.
What goes into preparing a team that believes in dominating every game? 🔥 #DeeptiSharma talks about #TeamIndia’s preparation, approach and intent. 💪 #INDvZIM | 2nd T20I 👉 SUN, OCT 18, 6.30 PM https://t.co/x8PG9t4erJ— Star Sports (@StarSportsIndia) October 18, 2026
भारतानं जिंकले सलग 9 सामने : जूनमध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव झाल्यापासून भारतीय महिला संघानं सलग नऊ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने जिंकले आहेत. कर्णधारपद भूषवताना मंधानासमोर आपला फलंदाजीचा फॉर्म कायम ठेवण्याचं आव्हान असेल. तिनं 2026 मध्ये 148.25 च्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम स्ट्राईक रेटनं धावा केल्या आहेत. आतापर्यंत तिनं 19 टी-20 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं असून, त्यापैकी 12 सामने जिंकले आहेत.
रायपूरची खेळपट्टी कशी असेल? : रायपूरची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल असेल. रायपूरची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल मानली जाते. जानेवारी महिन्यात याच मैदानावर भारतानं न्यूझीलंडच्या 208 धावांचं लक्ष्य यशस्वीपणे पार केलं होतं. त्यामुळं, पहिल्या सामन्यात मोठ्या धावसंख्येची अपेक्षा आहे. आशिया कप ट्रॉफी आणि आशियाई खेळांमधील सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर भारतीय संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे.
1st T20I: ✅ 2nd T20I: ⏳ Team India are ready to continue their dominance! 💙🔥 #INDvZIM | 2nd T20I 👉 SUN, OCT 18, 6.30 PM https://t.co/4XfLPihJTK— Star Sports (@StarSportsIndia) October 18, 2026
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
- भारत : स्मृति मंधाना (कर्णधार), शेफाली वर्मा, अनुष्का शर्मा/निकी प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाळी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, एन श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड.
- झिम्बाब्वे : नोमवेलो सिबांडा (कर्णधार), केलिस नधलोवु, बिलव्ड बिजा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, चिड्जा धुरुरु (विकेटकीपर), न्याशा ग्वानजुरा, क्रिस्टीन मुतासा, मिशेल मावुंगा, लोरिन फिरी, तेंदई मकुशा, कुदजई चिगोरा.
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