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महाराष्ट्राचं राजकारण बदलणाऱ्या शहरात रंगणार निर्णायक वनडे सामना; कोहली-रोहितवर असेल लक्ष

भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना आज, 30 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल.

Ind vs WI 2nd ODI
कोहली-रोहितवर असेल लक्ष (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 9:49 AM IST

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गुवाहाटी Ind vs WI 2nd ODI : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना आज, 30 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2:00 वाजता सुरु होईल. पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय संघानं वेस्ट इंडिजला आठ गडी राखून पराभूत करुन मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली होती. आता दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय संघ आपली अभेद्य 2-0 अशी आघाडी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. तर दुसरीकडे, वेस्ट इंडिज संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल. या मालिकेत शुभमन गिल भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे, तर शाय होप वेस्ट इंडिजचं नेतृत्व करत आहे.

दोन्ही संघात बदल होणार? : पहिल्या वनडे सामन्यातील दमदार कामगिरीनंतर भारतीय संघ आपल्या अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये मोठे बदल करणार नाही. मात्र अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज संघात परत येऊ शकतो आणि गुरनूर ब्रारची जागा घेऊ शकतो. कर्णधार शुभमन गिल आणि विराट कोहली यांच्याकडून पुन्हा एकदा संघाला मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. केएल राहुल आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्यामुळं मधल्या फळीला बळकटी मिळेल. गोलंदाजीमध्ये कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा हे संघाचे सर्वात मोठे आधारस्तंभ असतील. दरम्यान, वेस्ट इंडिजला कर्णधार शाई होपच्या मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. अल्झारी जोसेफ आणि गुडाकेश मोती यांनाही गोलंदाजीत चांगली कामगिरी करावी लागेल, कारण पहिल्या वनडे सामन्यात हे कॅरोबियन गोलंदाज भारतीय फलंदाजांवर दबाव टाकण्यात अपयशी ठरले होते.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात आतापर्यंत एकूण 143 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. या काळात भारतीय संघानं 73 सामने जिंकले आहेत, तर वेस्ट इंडिजनं 64 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील दोन सामने बरोबरीत सुटले आहेत, तर चार सामन्यांचा निकाल लागलेला नाही. विशेष म्हणजे, दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या पाचही वनडे सामन्यांमध्ये भारतीय संघानं विजय मिळवला आहे.

गुवाहाटीची खेळपट्टी कशी असेल? : गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर दोन वनडे सामने खेळले गेले आहेत आणि दोन्ही सामन्यांमध्ये फलंदाजांनी पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं आहे. या मैदानावर खेळला गेलेला पहिला वनडे सामना 2018 मध्ये भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात झाला होता, ज्यामध्ये वेस्ट इंडिज संघानं 322 धावा केल्या होत्या. यानंतर रोहित आणि कोहलीची शानदार फलंदाजी पाहायला मिळाली, ज्यामुळं टीम इंडियानं 47 चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकला होता. दुसरा वनडे सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला गेला, ज्यामध्ये टीम इंडियानं प्रथम फलंदाजी करताना 373 धावा केल्या आणि 67 धावांनी सामना जिंकला. गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करतानाची सरासरी धावसंख्या पाहिल्यास ती 348 धावा आहे, त्यामुळं नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेईल.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा वनडे सामना आज 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2:00 वाजता सुरू होईल आणि नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता होईल. पहिल्या वनडे सामन्याचं भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपण केलं जाईल. तर पहिल्या वनडे सामन्याची लाइव्ह स्ट्रीमिंग भारतात जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, नमन धीर, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, अकिब नबी.
  • वेस्ट इंडिज : शाय होप (कर्णधार), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कँपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.

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IND VS WI 2ND ODI AT GUWAHATI
भारत वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ
भारत दुसरा वनडे सामना
दुसरा वनडे सामना गुवाहाटी
INDIA VS WEST INDIES 2ND ODI

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