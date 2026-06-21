ETV Bharat / sports

वैभव सूर्यवंशीच्या तडाखेबंद फलदांजीनं श्रीलंकेचा 66 धावांनी धुव्वा; टीम इंडिया चॅम्पियन!

भारत 'अ' संघानं अंतिम सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघावर 66 धावांनी सहजरित्या विजय मिळवला. वैभव सूर्यवंशीनं 94 धावांची तडाखेबंद खेळी केली.

vaibhav suryavanshi
संग्रहित-वैभव सुर्यवंशी (Source- PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 7:22 PM IST

|

Updated : June 21, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंतिम सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघाचा 66 धावांनी पराभव करून भारत 'अ' संघानं मालिकेचे विजेतेपद पटकावलं. डंबुला येथील रंगिरी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना, भारत 'अ' संघानं निर्धारित 50 षटकांत 9 बाद 377 धावांचा डोंगर उभारला. या आव्हानाचा पाठलाग करताना यजमान श्रीलंका 'अ' संघाचा डाव 47.1 षटकांत 311 धावांवर संपुष्टात आला. श्रीलंका 'अ' कडून सदीरा समरविक्रमा (52) आणि वनुज सहन (62) यांनी अर्धशतकी खेळी केल्या होत्या. मात्र, इतर फलंदाज मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरल्यानं श्रीलंकेच्या 'अ' संघाला 66 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला.

भारतासाठी वैभव सूर्यवंशीनं केवळ 29 चेंडूंत 94 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. यामध्ये 10 चौकार आणि 8 षटकारांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त प्रियांश (29 चेंडूंत 39), गायकवाड (51 चेंडूंत 40), कर्णधार तिलक वर्मा (90 चेंडूंत 67), कुमार कुशाग्रा (39 चेंडूंत 36), विपराज निगम (22 चेंडूंत 27) आणि अनुकूल (15 चेंडूंत 39) यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. त्यामुळे भारताला 377 धावांचे विशाल लक्ष्य उभारता आलं. श्रीलंका 'अ' कडून मथुलन, फर्नांडो आणि सहन यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. वैभव सूर्यवंशीला त्याच्या उत्कृष्ट फलंदाजीसाठी 'सामनावीर' (Player of the Match) म्हणून गौरवण्यात आलं.

किशोरवयीन फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं अवघ्या 29 चेंडूत 94 धावांची धमाकेदार खेळी करत जागतिक क्रिकेटमध्ये आपलं कौशल्य दाखवून दिलं. या खेळीदरम्यान त्यानं 'लिस्ट ए' (List A) क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक झळकावण्याचा विक्रमही नोंदवला. 15 वर्षीय सलामीवीर सूर्यवंशीने केवळ 11 चेंडूत 'भारत अ'साठी आपले पहिले अर्धशतक पूर्ण करून विक्रम रचला. त्यानं श्रीलंकेच्या कौशल्य वीरा रत्ने याची दोन दशकांपूर्वी 12 चेंडूत अर्धशतक करण्याचा 'लिस्ट ए' विक्रम मोडला. सूर्यवंशीनं सुरुवातीपासूनच श्रीलंकेच्या गोलंदाजीवर जोरदार आक्रमण करत पकड कायम ठेवली. त्यानं दमदार खेळीत 10 चौकार आणि आठ षटकार ठोकले.

शतकासाठी केवळ सहा धावांची गरज असताना, सूर्यवंशी 'लिस्ट ए' क्रिकेटमधील सर्वात जलद शतकाच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. सध्या हा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या जेक फ्रेझर-मॅकगर्कच्या नावावर आहे. त्यानं 2023 मध्ये दक्षिण ऑस्ट्रेलियाकडून खेळताना टास्मानियाविरुद्ध 29 चेंडूत शतक पूर्ण केले होते. श्रीलंका 'अ'चा कर्णधार सहन अराचिगे यानं नवव्या षटकात या किशोरवयीन खेळाडूची शानदार खेळी संपुष्टात आणली. त्यानं सूर्यवंशीला 94 धावांवर बाद केलं. त्याला फ्रेझर-मॅकगर्कच्या बरोबरीनं विक्रम नोंदवण्यापासून रोखलं. राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना आयपीएल 2026 मध्ये केलेल्या जबरदस्त कामगिरीनंतर सूर्यवंशीला पहिल्यांदाच राष्ट्रीय संघात संधी दिली होती. त्या स्पर्धेत त्यानं 237.30 च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटसह 776 धावा केल्या होत्या.

हेही वाचा-

Last Updated : June 21, 2026 at 7:31 PM IST

TAGGED:

INDIA A VS SRI LANKA A FINAL
VAIBHAV SOORYAVANSHI FASTEST FIFTY
IND A VS SL A FINAL LIVE SCORE
भारत श्रीलंका अंतिम सामना
IND A VS SLA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.