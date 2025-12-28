सलग चौथा सामना जिंकत टीम इंडिया विजयी घौडदौड सुरु ठवणार? कशी पाहायची 'फ्री'मध्ये मॅच?
भारत महिला आणि श्रीलंका महिला संघांमधील चौथा टी-20 सामना तिरुअनंतपुरमच्या मैदानावर खेळला जाईल. भारतानं आधीच मालिका जिंकली आहे.
Published : December 28, 2025 at 9:27 AM IST
तिरुवनंतपुरम INDW vs SLW 4th T20I : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघ श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत अपवादात्मक कामगिरी करत आहे. संघानं आधीच सलग तीन सामने जिंकून मालिका जिंकली आहे. आता दोन्ही संघांमधील चौथा टी-20 सामना 28 डिसेंबर रोजी तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Third win in a row, series sealed! ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) December 26, 2025
Another clinical chase by #TeamIndia, thanks to #ShafaliVerma's 79*(42) 🔥
Up next #INDvSL 4th T20I 👉 SUN, 28th DEC, 6:30 PM pic.twitter.com/Z2ooRnrPc6
शेफाली वर्मानं झळकावली दोन अर्धशतकं : शेफाली वर्मानं मालिकेत आतापर्यंत भारतीय संघासाठी असाधारण कामगिरी केली आहे. तिनं दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टी-20 सामन्यात अर्धशतक झळकावलं. दुसऱ्या टी-20 सामन्यात शेफालीनं 34 चेंडूत 11 चौकार आणि एका षटकारासह 69 धावा केल्या. तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी तिला सामनावीर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. तिच्या कामगिरीमुळंच संघानं हा सामना 7 विकेटनं जिंकला. तिसऱ्या टी-20 सामन्यात तिची उत्कृष्ट फलंदाजी सुरु राहिली आणि तिनं 42 चेंडूत 11 चौकार आणि तीन षटकारांसह एकूण 79 धावा केल्या.
गोलंदाजांचीही दमदार कामगिरी : या मालिकेत रेणुका सिंग ठाकूर आणि दीप्ती शर्मा यांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आहे. रेणुकानं तिसऱ्या टी-20 सामन्यात खेळात श्रीलंकेची फलंदाजी पूर्णपणे उध्वस्त करत चार विकेट्स घेतल्या. दुसरीकडे, दीप्तीनंही आतापर्यंत मालिकेत चार विकेट्स घेतल्या आहेत.
How does it feel to be the most successful captain in women's T20Is? 👑— BCCI Women (@BCCIWomen) December 27, 2025
🎥 Hear from #TeamIndia captain Harmanpreet Kaur herself on the 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗳𝗲𝗮𝘁 🙌 - By @mihirlee_58#INDvSL | @ImHarmanpreet | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vYBwBs3KCa
कधी सुरु होईल सामना : भारतीय महिला संघ आणि श्रीलंकेच्या महिला संघातील चौथा टी-20 सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता खेळला जाईल. या सामन्याची नाणेफेक अर्धा तास आधी होईल. दोन्ही संघांमधील तिसरा सामना इथं खेळवण्यात आला. चौथ्या सामन्यासाठी हरमनप्रीत कौर भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल, तर चमारी अटापट्टू श्रीलंकेच्या संघाचं नेतृत्व करेल.
लाइव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार अॅपवर : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील चौथ्या टी-20 सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग मोफत पाहण्यासाठी, क्रिकेट चाहत्यांना त्यांच्या फोनवर जिओ हॉटस्टार अॅप डाउनलोड करावं लागेल आणि त्यानंतर सामना पाहण्यासाठी फक्त डेटा वापरावा लागेल. त्यानंतर, ते आरामात सामना मोफत पाहू शकतील. सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल.
