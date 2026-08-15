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श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियानं साजरा केला स्वातंत्र्यदिन; BCCI नं पोस्ट केला व्हिडिओ

भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरु झाली आहे. यातील पहिला सामना आज गॉलमध्ये खेळवला जात आहे.

IND vs SL 1st Test
श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियानं साजरा केला स्वातंत्र्यदिन (IANS photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 12:45 PM IST

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गॉल IND vs SL 1st Test : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरु झाली आहे. यातील पहिला सामना आज गॉलमध्ये खेळवला जात आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर भारतीय संघ कसोटी सामन्यासाठी मैदानावर परतला आहे. आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे, कारण भारत आपला 80वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. या निमित्तानं, भारतीय खेळाडूंनी सर्वप्रथम ध्वजारोहण केलं आणि त्यानंतर सामना सुरू झाला. विशेष म्हणजे भारतीय संघ आज आपला 600वा कसोटी सामना खेळत आहे.

गॉलमध्ये फडकवला तिरंगा : भारत आज, 15 ऑगस्ट 2026 रोजी आपला 80वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. आज सामनाही सुरु झाला. सामना सुरु होण्यापूर्वी, भारतीय खेळाडू एकत्र जमले आणि श्रीलंकेतील गॉल इथं भारतीय तिरंगा ध्वज फडकवण्यात आला. त्यानंतर, सर्व खेळाडूंनी एकसुरात राष्ट्रगीत गायलं. तो एक अविस्मरणीय क्षण होता. बीसीसीआयनं हा व्हिडिओ त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला. तो पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या अंगावर शहारे आणणारा होता.

भारतीय क्रिकेट संघाचा 600वा कसोटी सामना : हे देखील लक्षात घेण्यासारखं आहे की, भारतीय क्रिकेट संघ आज आपला 600 वा कसोटी सामना खेळत आहे. केवळ इतर दोन संघांनी 600 पेक्षा जास्त सामने खेळले आहेत. क्रिकेटचं जन्मस्थान म्हणून ओळखला जाणारा इंग्लंड, 1000 पेक्षा जास्त कसोटी सामने खेळणारा पहिला देश आहे. तर 883 कसोटी सामने खेळून ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आता भारतानंही 600 कसोटी सामने पूर्ण केले आहेत. भारतापाठोपाठ वेस्ट इंडिजचा क्रमांक लागतो, ज्यांनी आतापर्यंत 596 कसोटी सामने खेळले आहेत. लवकरच हा संघही आपले 600 कसोटी सामने पूर्ण करेल. 487 कसोटी सामने खेळून न्यूझीलंड या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

  • भारत : यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा.
  • श्रीलंका : लाहिरु उदारा, निशान फर्नांडो, दिनेश चंडिमल, कामिंदू मेंडिस, धनंजया डी सिल्वा (कर्णधार), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (यष्टीरक्षक), केशर नुवांथा, प्रभाथ जयसूर्या, लाहिरु कुमारा, असिथा फर्नांडो.

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