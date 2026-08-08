स्वातंत्र्यदिनापासून सुरु होणाऱ्या सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये फुकटात एंट्री! बोर्डाची मोठी घोषणा
भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 15 ऑगस्ट रोजी सुरु होणार आहे.
Published : August 8, 2026 at 9:20 AM IST
गॉल IND vs SL Test Series : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 15 ऑगस्ट रोजी सुरु होणार आहे. या कसोटी मालिकेपूर्वी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानं (SLC) एक मोठी घोषणा केली आहे. बोर्डानं जाहीर केलं आहे की, 15 ऑगस्ट रोजी गॉल इथं सुरु होणाऱ्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेदरम्यान क्रिकेट चाहत्यांना स्टेडियममध्ये मोफत प्रवेश मिळेल. मालिकेतील पहिला सामना गॉल स्टेडियमवर खेळला जाईल, तर दुसरा कसोटी सामना 23 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान कोलंबो इथं खेळवला जाईल. दरम्यान या मालिकेपूर्वी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात तीन दिवसीय सराव सामना खेळला जात आहे. या सराव सामन्यात केएल राहुल भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे.
दोन कसोटी सामन्यांदरम्यान चाहत्यांना मोफत प्रवेश : श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की, भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील आगामी कसोटी मालिकेदरम्यान क्रिकेट चाहत्यांना स्टेडियममध्ये मोफत प्रवेश दिला जाईल, जेणेकरुन प्रत्येकजण या जागतिक दर्जाच्या सामन्याचा सहजपणे आनंद घेऊ शकेल. जर तुम्ही गॉल येथील सामन्याला उपस्थित राहणार असाल, तर तुम्हाला स्टेडियमच्या गेट क्रमांक 4 मधून मोफत प्रवेश मिळेल. दरम्यान, कोलंबो सामन्यासाठी प्रेक्षक गेट क्रमांक 3, 4, 5 आणि 7 मधून मैदानात प्रवेश करु शकतात. श्रीलंका क्रिकेटनं म्हटलं आहे की, ते देशभरातील क्रिकेट चाहते, तरुण क्रिकेटपटू, कुटुंबं आणि क्रीडाप्रेमींना या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी आणि श्रीलंका व भारत यांच्यातील कसोटी क्रिकेटचा थरार अनुभवण्यासाठी मनापासून आमंत्रित करत आहे.
Free Public Admission for the India Tour of Sri Lanka 2026 Test Series— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 8, 2026
Sri Lanka Cricket (SLC) wishes to announce that public admission to the upcoming Test Series between Sri Lanka and India will be free of charge thus providing cricket fans with an excellent opportunity to… pic.twitter.com/Oy3wkDuHvT
WTC गुणतालिकेत भारत आणि श्रीलंका कोणत्या स्थानावर : जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी, भारताला श्रीलंकेविरुद्धच्या या कसोटी मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी करावी लागेल. सध्या, भारत गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे आणि श्रीलंका सहाव्या स्थानावर आहे. यापूर्वी, 2017 मध्ये जेव्हा भारतीय संघानं श्रीलंकेचा दौरा केला होता, तेव्हा त्यांनी 3-0 असा विजय मिळवला होता. मात्र, यावेळी अधिक रोमांचक सामना अपेक्षित आहे. भारतीय संघात तरुण खेळाडूंची मजबूत फळी आहे, तर श्रीलंकन संघातही युवा आणि अनुभवी खेळाडूंचं चांगलं मिश्रण आहे.
भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिकेचं वेळापत्रक : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील मालिकेतील पहिला कसोटी सामना 15 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान गॉल स्टेडियमवर, तर दुसरा सामना 23 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान कोलंबो इथं खेळला जाईल. श्रीलंकेतील कसोटी सामन्यांना सहसा खूप कमी प्रेक्षक उपस्थित असतात. भारतीय संघानं यापूर्वीही इथं रिकाम्या स्टेडियममध्ये सामने खेळले आहेत. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या कसोटी मालिकेत कशी कामगिरी करतो हे पाहणं बाकी आहे.
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