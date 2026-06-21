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T20 WC: विजयी हॅटट्रिक करण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कसा असेल संघ?

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा 18वा सामना, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघात आज, 21 जून रोजी खेळला जाईल.

INDW vs SAW T20I
विजयी हॅटट्रिक करण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 3:41 PM IST

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मँचेस्टर INDW vs SAW T20I : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा 18वा सामना, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघात आज, 21 जून रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना मँचेस्टर येथील ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. याची नाणेफेक अर्धा तास आधी होईल.

आफ्रिकेसाठी करो या मरो सामना : या विश्वचषकात भारतीय संघानं सलग दोन सामने जिंकले आहेत. संघानं पाकिस्तानला 64 धावांनी आणि नेदरलँड्सला 95 धावांनी पराभूत केलं. आजच्या सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौर 200 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी पहिली क्रिकेटपटू ठरेल. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेसाठी हा सामना 'करा किंवा मरा' असा आहे. आतापर्यंत खेळलेल्या दोन सामन्यांपैकी संघानं केवळ एकच सामना जिंकला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी, 2 नोव्हेंबर रोजी, भारतानं अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी पराभूत करुन प्रथमच वनडे विश्वचषक जिंकला होता.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 24 सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघानं 11 सामने जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं 10 सामने जिंकले आहेत. तीन सामन्यांचा निकाल लागला नाही. मात्र, एप्रिल 2026 मध्ये खेळल्या गेलेल्या द्विपक्षीय टी-20 मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेनं भारताचा 4-1 नं पराभव केला होता.

खेळपट्टी कशी असेल : हा सामना ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी साधारणपणे संतुलित मानली जाते. नवीन चेंडू वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि अतिरिक्त उसळी देऊ शकतो, तर फलंदाजांना सुरुवातीच्या षटकांमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल. एकदा फलंदाज स्थिरावले की, धावा करणं सोपं होतं. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 154 ते 164 धावांच्या दरम्यान असते. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

दोन्ही संघात दमदार खेळाडू : भारतीय संघ आपला उत्कृष्ट फॉर्म कायम ठेवू इच्छितो. स्मृती मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर आणि जेमिमा रॉड्रिग्स यांच्यावर फलंदाजीची मोठी जबाबदारी असेल. दीप्ती शर्मा अष्टपैलू कामगिरीनं सामन्याचं चित्र बदलू शकते. श्री चरणी आणि श्रेयंका पाटील गोलंदाजीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतील. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ लॉरा वॉल्व्हार्ड, मारिझान कॅप, सुने लुस आणि ॲनेरी डर्कसेन यांच्या ताकदीच्या जोरावर भारतीय संघाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करेल.

सामना कधी आणि कसा पाहायचा : भारत महिला आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघातील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. हा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल, तर जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौंड आणि राधा यादव.

दक्षिण आफ्रीका : लॉरा वोल्वार्ड्ट (कर्णधार), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मरिजाने कॅप, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका आणि नॉनकुलुलेको म्लाबा.

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TAGGED:

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