IPL दरम्यान आजपासून टीम इंडिया दिसणार मैदानात; कधी आणि कुठं होणार सामने?
भारतीय महिला क्रिकेट संघ पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. ही मालिका भारतीय महिला संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
Published : April 17, 2026 at 3:15 PM IST
नवी दिल्ली INDW vs SAW 1st T20I : आयपीएल 2026 चा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, चाहते दररोज रोमांचक सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. मात्र, भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी मनोरंजनाचा डोस आता दुप्पट होणार आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघ पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. ही मालिका भारतीय महिला संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण इंग्लंड दौरा आणि आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 पूर्वी ही त्यांच्या तयारीची अंतिम संधी आहे.
आजपासून होणार मालिकेची सुरुवात : भारत-दक्षिण आफ्रिका टी-20 मालिकेतील पहिला सामना शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी डर्बन येथील किंग्समीड स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा एक रात्रीचा सामना असेल, जो भारतीय चाहत्यांसाठी रात्री 9:30 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक अर्धा तास आधी, रात्री 9:00 वाजता होईल. भारतीय संघ सध्या आयसीसी महिला टी-20 क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर यजमान दक्षिण आफ्रिका पाचव्या स्थानावर आहे. त्यामुळं, विश्वचषकासाठी आपली तयारी अधिक मजबूत करण्याकरिता दोन्ही संघ या मालिकेवर लक्ष केंद्रित करतील.
टी-20 विश्वचषकाची तयारी : भारताला अद्याप महिला टी-20 विश्वचषक विजेतेपद जिंकता आलेलं नाही, त्यामुळं या दौऱ्यावर मिळणारा अनुभव संघासाठी निर्णायक ठरु शकतो. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघात स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स आणि दीप्ती शर्मा यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंसोबतच काही नवीन प्रतिभावान खेळाडूंचाही समावेश आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, भारतानं गेल्या वर्षी अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून महिला वनडे विश्वचषक जिंकला होता. त्यामुळं, आता संघाचं लक्ष आपला टी-20 विश्वचषकाचा दुष्काळ संपवण्यावर केंद्रित झालं आहे.
भारत-दक्षिण आफ्रिकेचं संपूर्ण मालिकेचं वेळापत्रक :
- 17 एप्रिल, शुक्रवार : पहिला टी-20 - रात्री 9:30 वाजता
- 19 एप्रिल, रविवार : दुसरा टी-20 - सायंकाळी 5:30 वाजता
- 22 एप्रिल, बुधवार : तिसरा टी-20 - रात्री 9:30 वाजता
- 25 एप्रिल, शनिवार : चौथा टी-20 - रात्री 9:30 वाजता
- 27 एप्रिल, सोमवार : पाचवा टी-20 - सायंकाळी 5:30 वाजता
मालिकेसाठी दोन्ही संघ :
- भारतीय महिला संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौंड, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, काशवी गौतम, भारती फुलमाळी, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा.
- दक्षिण आफ्रिकेचा महिला संघ : लॉरा वूलवार्ट (कर्णधार), एनेके बॉश, ताजमिन ब्रिट्स, नडीन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसन, अयांडा ह्लुबी, सिनालो जाफ्ता, अयाबोंगा खाका, सुने लुस, टेबोगो माचेके, एलिज-मारी मार्क्स, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने, क्लोई ट्रियोन.
