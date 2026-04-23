192 धावा करुनही टीम इंडियाचा पराभव; टी-20 विश्वचषकापूर्वी संघाची चिंता वाढली
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळली जात आहे. यात भारताला तिसऱ्या सामन्यातही पराभवाला सामेरं जावं लागलं.
Published : April 23, 2026 at 10:02 AM IST
जोहान्सबर्ग SAW vs INDW T20I : भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळली जात आहे. आतापर्यंत तीन सामने खेळले गेले असून, भारतीय संघ तिन्ही सामन्यांत पराभूत झाला आहे. भारतीय संघ पराभूत झाला असला तरी, भारतीय आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघांनी एक अशी कामगिरी केली आहे जी यापूर्वी कधीही झाली नव्हती. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी प्रस्थापित झालेला एक विक्रम मोडला गेला आहे.
लॉरा वॉल्व्हार्डचं शतक, 192 धावा करुनही भारतीय संघ पराभूत : 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषकापूर्वी भारतीय महिला संघ दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. तिथं पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली जात आहे. पहिले तीन सामने गमावल्यानंतर भारतानं ही मालिका गमावली आहे. तिसऱ्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं 20 षटकांत 4 गडी गमावून 192 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेनं हे लक्ष्य केवळ एक गडी गमावून 16.3 षटकांत पूर्ण केलं. दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वॉल्व्हार्डनं 53 चेंडूंमध्ये 115 धावा करुन शानदार शतक झळकावलं. या खेळीत तिनं 14 चौकार आणि 5 षटकार मारले.
South Africa win the 3rd T20I by 9 wickets.
South Africa win the 3rd T20I by 9 wickets.
दोन्ही संघांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात जास्त धावा : टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात भारतीय आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघांनी मिळून 385 धावा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी, दोन्ही संघांची सर्वोच्च एकत्रित धावसंख्या 366 होती, जी 2024 मध्ये चेन्नई इथं झालेल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात नोंदवली गेली होती. त्यानंतर हा नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. मात्र, भारतीय संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे.
टी-20 विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघाची चिंता वाढली : दरम्यान, भारतीय संघानं पाच सामन्यांच्या मालिकेत तीन सामने गमावले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. अजून दोन सामने बाकी आहेत. आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक जूनमध्ये होणार असून, त्याची तयारी सुरु आहे, परंतु भारतीय संघ सामने हरतच आहे. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये भारतीय संघ 150 धावांचा टप्पाही ओलांडू शकला नव्हता. यावेळी, त्यांनी 190 पेक्षा जास्त धावा करूनही, प्रतिस्पर्धी संघानं सहजपणे हे लक्ष्य गाठलं. आता भारतीय संघ उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
